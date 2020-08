Kreis Borken weist niedrigsten 7-Tage-Inzidenz-Wert in NRW auf

Münsterland -

Die Infektionskurve im Münsterland zeigt weiter nach unten. So lag im Kreis Borken am Donnerstag die "7-Tages-Inzidenz der Coronavirusfälle" bei 2 - das war der niedrigste Wert in NRW. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.