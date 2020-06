Weiterer Corona-Fall an Ahlener Schule

Münsterland -

Münsters Zoo macht am Montag den nächsten Schritt zurück in Richtung Normalbetrieb. Dann nehmen auch die Grundschulen in NRW den regulären Unterricht wieder auf. Laut einer Umfrage findet das die Mehrheit im Land richtig. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.