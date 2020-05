In drei Seniorenheimen im Kreis Warendorf gibt es aktuell Coronavirus-Infektionen. Um weitere Ansteckungen zu vermeiden und ein besseres Bild vom Infektionsgeschehen zu erhalten, hat das Kreisgesundheitsamt die 36 Seniorenheime und weitere 116 Einrichtungen wie Wohngemeinschaften für Senioren, Pflegedienste sowie Heime für behinderte Menschen und Wohngruppen besonders in den Blick genommen.

„Wir haben Anfang April mit vorsorglichen Tests in den Alten- und Pflegeheimen begonnen. Dort testen wir nicht nur die unmittelbaren Kontaktpersonen von Infizierten, sondern alle Bewohner und Mitarbeiter“, berichtet Dr. Thomas König, Leiter des Medizinischen Dienstes für Infektionsschutz im Kreisgesundheitsamt.

Priorität haben zunächst diejenigen Einrichtungen, in denen es Covid-19-Fälle gab bzw. gibt.

3172 Tests sind bereits bei Bewohnern und Mitarbeitern von 17 Einrichtungen durchgeführt und anschließend labordiagnostisch untersucht worden. Aus 16 Einrichtungen liegen jetzt Ergebnisse vor. Der Zwischenstand ist erfreulich – bislang gab es überall dort keine positiven Covid-19-Testergebnisse, wo es noch keinen Infektionsfall oder konkreten Verdacht gab.

Die zusätzlichen Laborkapazitäten hat sich der Kreis Warendorf wie berichtet gesichert, indem er das Chemische Veterinäruntersuchungsamt (CVUA-MEL) in Münster einbezogen hat. „In den kommenden Monaten werden wir schrittweise in allen weiteren Alten- und Pflegewohnheimen diese flächendeckenden Tests durchführen“, kündigte Dr. König an. „Waren zunächst die meisten Corona-Infizierten im Kreis Warendorf Reiserückkehrer, verzeichnen wir mittlerweile die meisten Neuinfektionen in den Alten- und Pflegeheimen“, erklärt Dr. König. Da die Testergebnisse jeweils lediglich Momentaufnahmen sind, muss erneut durchgetestet werden, sobald nach einigen Tagen weitere Infektionsfälle auftreten.

Unterstützung durch Pflegekräfte vor Ort

Um die Tests, deren Auswertung jeweils bis zu 48 Stunden dauert, weiter zügig durchführen zu können, setzt das Gesundheitsamt auf die Unterstützung durch die Pflegekräfte vor Ort. Begleitet und überwacht werden die Abnahmen der Abstriche sowie die Kennzeichnungen der Proben aber von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes. Noch am selben Tag leitet das Kreisgesundheitsamt die Proben an das Labor weiter.