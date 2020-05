Einsatzbereitschaft ist sichergestellt

Kein Training in den Schwimmbädern, keine Fortbildungen für Trainer und Rettungsschwimmer, keine Erste-Hilfe-Kurse und keine Absicherungseinsätze oder Wasserrettungsdienst am Feldmarksee. „Die Liste von all dem, was ausfällt ist deutlich länger als das, was stattfinden kann“, stellte der DLRG-Vorsitzende Stefan Pelster am Wochenende fest.

Für alle Mitglieder ist es traurig, die Ortsgruppe im Dornröschenschlaf zu erleben. Und alle hoffen, dass nach Corona auch alles wieder aufwacht. „Aus dem öffentlichen Leben sind wir gänzlich verschwunden“, war Lukas Gerlich am Wochenende niedergeschlagen.

„ Wenn es wieder losgeht, muss alles bereit sein. Wenn es wieder losgeht, muss alles bereit sein. “ André Altenau

Erst bei der Mitgliederversammlung im Februar war er in den Vorstand der DLRG Sassenberg gewählt worden, mit vielen neuen Ideen und Tatendrang in sein Amt gestartet. Nun wird er ausgebremst und arbeitet nur noch unsichtbar. Es geht weiter, wenn auch versteckt, so dass es schnell wieder losgehen kann.

Um schnell wieder starten zu können, treffen sich einzelne DLRG-Aktive, um die Einsatzbereitschaft zu behalten und Verbesserungen auf den Weg zu bringen. So war Lukas Gerlich mit einem kleinen Team aktiv, um alte Spinde komplett zu überarbeiten, neu zu lackieren und in der Fahrzeughalle aufzubauen. Ein Plus für alle Helfer.

Auch die Notfallausrüstungen für Sanitätsdienste und bei Taucheinsätzen wurde im April komplett überprüft. „Wenn es wieder losgeht, muss alles bereit sein“, sagte André Altenau nach der Arbeit, „denn dann werden wir die Kraft in den Neustart stecken.“

Im Notfall stehen die Helfer weiterhin bereit. Bei Einsätzen, wie zuletzt in Beelen, können alle Bürgerinnen und Bürger weiter auf die DLRG zählen.

