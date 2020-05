Erneuet Polizeikontrollen in Holperdorp

Lienen -

Beamte der Kreispolizeibehörde Steinfurt haben am Sonntag in Lienen an der Holperdorper Straße Motorräder kontrolliert. Auf den kurvigen Strecken rund um Lienen sind besonders bei schönem Wetter viele Biker unterwegs. Und immer sind einige dabei, die laut Polizeibericht den Bogen durch Manipulationen wie überlaute Auspuffanlagen oder überhöhte Geschwindigkeit überspannen.