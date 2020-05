Der zweite Verhandlungstag fand fast ausschließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Verlauf der Sitzung am Mittwoch entsprach der Ankündigung des Angeklagten, der sich wegen schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern vor dem Landgericht verantworten muss: Der 59-jährige deutsche Staatsbürger legte ein Geständnis ab, in dem er im Wesentlichen die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft einräumte. So fasst Dr. Steffen Vahlhaus gegenüber den WN den Verlauf der Hauptverhandlung vor der 21. Großen Strafkammer zusammen.

Durch das Geständnis bleibt den Opfern, die Enkelkinder der Ehefrau des gelernten Kaufmanns, erspart, von der Kammer als Zeugen befragt zu werden. Zu den sexuellen Übergriffen, 37 an der Zahl werden ihm vorgeworfen, soll es zwischen 2016 und Anfang 2018 im Haushalt des Angeklagten gekommen sein; im Februar 2018 seien die Räume von der Polizei durchsucht worden. Die vier Tatopfer, drei Mädchen und ein Junge, sind zwischen 2006 und 2011 geboren worden.

Ihre Mutter schilderte am zweiten Verhandlungstag, dass sich ein Kind ihr anvertraut habe – wodurch die Übergriffe bekannt geworden seien. Weiterhin befragt worden sei sie dazu, wie sie die Wirkung der Taten auf ihre Kinder einschätze und es ihnen inzwischen ergehe, so die Auskunft von Gerichtssprecher Vahlhaus zum Verlauf des zweiten Verhandlungstags.

Der Prozess wird am 20. Mai um 9 Uhr im Saal A 11 des Landgerichts Münster fortgesetzt.