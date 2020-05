Nichts als reine Magie

Befänden wir uns in normalen Zeiten, würden Michael Sondermeyer und Uwe Schenk gerade den Nachlass ordnen, für den sie sich in der Schweiz die Vorkaufsrechte gesichert haben. Egal, der Nachlass muss warten. An Arbeit fehlt es auch so nicht. Die Lieferung für den Zauberer in Tschechien muss auf die Reise geschickt werden. Die beiden Gründer des Zentrums für Zauberkunst haben gerade ihre Räume in Nottuln-Appelhülsen vorgestellt, in denen sie auf 400 Quadratmetern Bücher und Zauberer-Equipment sammeln, die über ihren SIC!-Verlag weltweit online geordert werden. Nun sitzen sie am von Regalen gesäumten Tisch ihres Archivs und erzählen von dem, was sie vor vielen Jahren zusammengeführt hat – von ihrer Liebe zur Magie. Und von dem Seminar, auf dem sie sofort merkten, wie ähnlich sie einander sind.

Michael Sondermeyer, der sich nach seinem Pädagogikstudium sofort selbstständig gemacht hat, und Uwe Schenk, der Sozialpädagoge aus der Jugendhilfe, der heute vermutlich auch sein Geld als Zauberprofi verdienen würde, hätte die Ratio dem Sprung ins Alleinunterhalter-Wagnis nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht. Als fünffacher Familienvater gibt man Sicherheiten nicht so einfach auf.

Traum vom Zaubermuseum

Der Zauberei ist er dennoch nah. Und in diesem Archiv, das aus den Sammlungen der beiden Männer zu einem großen Ganzen zusammengeflossen ist, fühlt sich das Band besonders stark an. Über 10.000 Bücher und 20.000 Zeitschriften füllen die Regale. Kürzlich hat ein Student tagelang am Konferenztisch gesessen, um Material für seinen Bachelor zu sammeln. Seine Examensarbeit soll Teil der Sammlung werden. Der Platz wird allerdings immer enger. Sondermeyer und Schenk suchen schon seit Monaten nach einer großzügigeren Immobilie, in der sie vielleicht auch ihr neuestes Zukunftsprojekt verwirklichen können – ein Museum über Zauberkunst.

Ganz leicht dürfte das nicht werden. Um den Ruf der Zauberei steht es nicht überall zum Besten. „Der Marktwert eines Zauberers steht direkt hinter der Pantomime“, glaubt Sondermeyer. Die meisten Zirkusunternehmer spielen ihnen auch nicht gerade in die Karten. „Im Zirkus zaubern die Leute, die nicht mehr in der Akrobatik arbeiten, weil sie vom Seil ge­fallen sind oder als Clown keinen Erfolg hatten. Ent­sprechend schlecht ist das Ergebnis“, sagt Schenk – und sieht dabei Zuschauer vor sich, die nicht einmal auf den Gedanken kommen, über die Tricks zu grübeln, die ihnen gerade freudlos vorgeführt worden sind. Wie sie funktionieren, ist allzu offensichtlich . . . Sondermeyer und Schenk wollen mit ihrem Zentrum gegensteuern und zeigen, dass Zauberei eine der geschicktesten Formen der Unterhaltung sein kann.

Warum Zauberer Angst vor Kindern haben

Vor Corona – und danach sicherlich auch – haben Zauberer ihr Zentrum besucht und auf der Bühne umsäumt von plüschigen tiefblauen Vorhängen ihr neues Programm einstudiert. Europameister Wolfgang Moser aus Österreich war dabei, auch Weltmeister Jan Logemann aus Hamburg hat sich mit den beiden Zauberern aus dem Münsterland über die Szene unterhalten. Groß ist sie nicht. In Deutschland leben nur wenige Hundert Zauberer von der Magie. Und nur einige schaffen es, die ganz großen Säle zu füllen.

Sondermeyer ist dabei vergleichsweise gut im Geschäft. Zu Beginn seiner Karriere hat er vor Kindern gezaubert und im Schnitt 600 Auftritte im Jahr absolviert. Heute unterhält er Erwachsene mit jährlich 80 bis 90 Zaubershows. Sein Spezialgebiet: Sprechzauber mit hohem Unterhaltungswert, bei dem er das Publikum interaktiv einbindet.

Einige seiner Kollegen weigern sich übrigens, vor Kindern aufzutreten. „Sie haben Angst vor ihnen“, glaubt Schenk. Kinder denken nicht hoch kompliziert und in Windungen, die sie von der meistens ganz einfachen Lösung weit entfernen. Im Publikum befinden sich immer Kinder, die sagen „Ich weiß, wie du das gemacht hast“. Erwachsene hingegen finden selten eine Lösung. Und wahrscheinlich ist das ganz gut so. „Sie wären enttäuscht, wenn sie wüssten, wie es geht“, vermutet Schenk. Wer zaubert, ist in der Regel ein geschickter Illusionist, der über Geschwindigkeit und Fingergeschick verfügt. Die Kunst der Zauberei beschränkt sich auf gerade einmal 23 Effekte. Etwas verschwinden oder erscheinen, schweben oder wachsen zu lassen – mehr ist es letztendlich nicht. Entscheidend ist die Kunst der Inszenierung. „Dann ist es egal, ob Sie einen Ball oder einen Elefanten schweben lassen“, meint Sondermeyer.

Liebe zur Zauberei auf dem Campingplatz geweckt

Die Liebe zur Zauberei haben bei beiden Männern Zauberkästen geweckt. Im Fall von Michael Sondermeyer nicht der eigene, sondern der des Jungen im Campingwagen nebenan. Der Coesfelder war sieben Jahre alt, als er seine Ferien mit seiner Familie auf einem Campingplatz im Schwarzwald verbrachte und kaum mehr aus dem Nachbarwagen zu locken war. Die Zauberei ließ ihn von diesem Moment an nicht mehr los. Als Sextaner trat er mit einem stehenden Seil auf dem Oberstufenball auf, mit 13 Jahren begeisterte er sein Publikum mit Rasierklingen, die er offenbar mühelos verschlucken konnte. Sondermeyer hat in all den Jahren oft an den Jungen aus dem Campingwagen gedacht: „Der weiß gar nicht, was er angerichtet hat . . .“