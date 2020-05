Stimmenfang in Corona-Zeiten: „Deutliche Einschränkungen“

Sie suchen die kleine Runde. Ihr Wahlkampf wird durch Nase-MundSchutz gemildert. Und immer häufiger greifen sie auf das Internet zurück, um mit dem Bürger in Kontakt zu kommen. Grevens Bürgermeisterkandidaten haben noch vier Monate für den Stimmenfang. „Für eine Demokratie ist das problematisch“, kommentiert der Grüne Dr. Michael Kösters-Kraft die Einschränkungen durch Corona, „wir haben nicht die Möglichkeit, uns zu präsentieren.“

Keine Verschiebung der Wahl

Aber an eine Verschiebung der Kommunalwahl glauben weder Kösters-Kraft, noch Dr. Christian Kriegeskotte (SPD) und Dietrich Aden (CDU). Demokratie, so Aden, sei Herrschaft auf Zeit. „Deshalb darf die Amtszeit von Räten und Bürgermeistern nicht unbegrenzt verlängert werden.“

Dass in der Corona-Krise die Stimmung gerade für die CDU gut ist, so vermutet SPD-Kandidaten Kriegeskotte, werde dafür sorgen, dass man am Wahltermine, dem 13. September, festhalten werde.

Nach mehreren finanziell starken Jahren für Greven, muss sich jeder Bürgermeisterkandidaten im Corona-Jahr auf harte Zeiten einstellen.

Millionen Jobs weg

Christian Kriegeskotte: „Millionen Jobs weg, bröckelnde Familien- und Sozialstrukturen. Wir werden eine lange Phase mit deutlichen Einschränkungen erleben, die weit weg vom Vor-Corona-Normalzustand ist.“

Ähnlich sieht es Dietrich Aden. „Priorität der Politik muss es zunächst aber sein, den heimischen Unternehmen in Anbetracht der Wirtschaftsprognosen zu helfen und somit Arbeitsplätze zu sichern“, sagt der CDU-Kandidat. Daneben müsse sich die Stadt weiter um die wichtigen Themen kümmern: Etwa die Schaffung von ausreichendem Wohnraum.

Das in diesem Jahr noch das anvisierte Investitionsprogramm abgearbeitet werden kann, ist für Michael Kösters-Kraft wichtig.

Stadt muss investieren

Kita- und Feuerwehrneubau in Gimbte gehören dazu, der Ausbau der Erich-Kästner-Grundschule. Für den Grünen besonders vorrangig: Die Gründung einer kommunalen Wohnbaugesellschaft. „Das muss vor der Sommerpause entschieden werden.“

Auch wenn er für seine Meinung von der Grevener Wirtschaft gescholten wurde, bleibt Kösters-Kraft bei seiner Kritik am FMO: „Der bleibt für die Stadt ein hohes Risiko“, sagt er mit Blick auf mögliche künftige Rettungsaktionen für den Flughafen, „bei einer Bonitätsprüfung würde er sicher durchfallen.“

SPD-Kandidat Kriegeskotte betont die nötigen Investitionen im Sozialbereich, Aden die Wirtschaftsförderung und Kösters-Kraft die letztlich ökologische Kritik am Millionen-Investment FMO. Inhaltlich demonstrieren die Kandidaten ihre Alternativen.

„Sechs Wochen zurück“

Aber, wie stellt man das in Corona-Zeiten den Bürgern dar? Christian Kriegeskotte: „Wir sind im Wahlkampf um sechs Wochen zurückgeworfen.“ Egal, wer Bürgermeister werde, es werde eine „Mammutaufgabe“, meint er. Erst in drei bis fünf Jahren werden die finanzielle Situation der Vorkrisenzeit zu erreichen sein.

Aden und Kriegeskotte suchen derzeit überall das Gespräch, etwa in der ausgebremsten Freilichtbühne oder bei Unternehmen. Aden hat als einen seiner Schwerpunkte die Digitalisierung der Verwaltung genannt: „Da möchte ich mit gutem Beispiel vorangehen und einen guten digitalen Wahlkampf führen.“

Digitaler Wahlkampf, den führen CDU und SPD munter im Netz. Die Grünen hinken hinterher. Bei der Recherche zu dieser Geschichte antworteten Kriegeskotte und Aden innerhalb von Minuten auf Nachfragen über WhatsApp. Kösters-Kraft blieb beim guten alten Telefon. Erst vor kurzem hat er sich ein Facebook- und Instagram-Konto angelegt.