Schlachthof-Schließung macht Mäster nicht nervös

Michael Uckelmann kann die drohende Bredouille in einem griffigen Satz zusammenfassen: „Für die Wurst, die im nächsten Sommer auf den Grill kommt, habe ich heute Morgen schon eine Sau besamt.“ Der Vorlauf ist lang, der Lauf der Dinge unaufhaltsam, und wenn plötzlich – wie jetzt in Coesfeld – ein Schlachthof geschlossen wird, haben die Schweinemäster in der Region Sorge, ihre Tiere loszuwerden. Sie müssen sie aber loswerden, weil stetig neue nachwachsen. Doch Michael Uckelmann bleibt gelassen. Noch gelingt die Vermarktung seiner Tiere, und er hat Hoffnung, dass der Schlachthof wieder öffnet, bevor die Lage zum Problem wird.

Seit einer Woche ist das Westfleisch-Werk in Coesfeld dicht. Behördlich geschlossen, weil in der Belegschaft das Coronavirus kursiert. 268 infizierte Mitarbeiter meldete der Kreis am Donnerstagabend. Die meisten sind osteuropäische Arbeiter, deren Arbeitssituation und Unterbringung seither genau kontrolliert werden. Sie verarbeiten in dem Betrieb, den Betreiber Westfleisch „Fleischcenter Coesfeld“ nennt, in jeder Woche bis zu 55 000 Schweine.

Der größte Schlachthof weit und breit

Etwa 1000 Landwirte beliefern den Schlachthof in Coesfeld. Er ist der größte weit und breit. Die meisten haben feste Verträge mit Westfleisch, was dem Vernehmen nach beiden Seiten Sicherheit bringt: Die Landwirte liefern verlässlich, ebenso verlässlich nimmt Westfleisch ab.

180 Schweine pro Transport

Schweine etwa von Michael Uckelmann. In der Regel kommt jede Woche ein Lastwagen, manchmal zwei, und holt jeweils 180 Schweine ab. Sie haben – und das ist ungewöhnlich – ihr ganzes Leben auf dem Hof in der Bauerschaft Daldrup östlich von Dülmen verbracht. Denn während viele Mäster Ferkel kaufen, um sie zu ausgewachsenen Schweinen heranzuziehen, produziert Uckelmann auch die Ferkel selbst. Alle 14 Tage kommen rund 600 Ferkel auf die Welt. Sie bleiben zunächst etwa 21 Tage bei der Sau und werden gesäugt, bis sie etwa acht Kilogramm wiegen. Dann werden sie „umgestallt“: Im Ferkelaufzuchtstall bleiben sie, bis sie 28 Kilogramm wiegen, das dauert acht bis neun Wochen. Im Maststall wachsen sie schließlich weiter, bis sie das gewünschte Lebendgewicht von 120 Kilogramm erreichen, mit dem die Tiere geschlachtet werden.

Kreislauf

Es ist ein Kreislauf. „Hier stehen 500 Sauen, die schon besamt sind“, verdeutlich Uckelmann. Das heißt: Würde er heute aufhören, Sauen zu besamen, kämen trotzdem noch ein Jahr lang Ferkel zur Welt. Kurzfristig reagieren, wenn der Schlachthof schließt: Geht nicht.

Doch der 38-Jährige ist ganz offensichtlich weit davon entfernt, nervös zu werden. Seine Tiere wurden in dieser Woche trotzdem abtransportiert, sie gingen an Westfleisch-Schlachthöfe in Hamm und Oer-Erkenschwick. „Es gibt im Moment vielleicht vier oder fünf Tage Verzug.“ Das hält er aus. Mehr wäre schwierig: Wohin mit den ausgewachsenen Schweinen, wenn die nächsten schon nachwachsen? „Das ist hier eng getaktet.“

Stabile Preise

Immerhin: Die Preise sind stabil geblieben, „obwohl sich gerade nicht um Schweine gestritten wird“, wie Dr. Bernhard Schlindwein es formuliert. Er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands (WLV) und berichtet, dass die Nachfrage nicht zuletzt durch die Corona-Zwangspause der Gastronomie enorm nachgelassen habe. „Aber die Branche zeigt Solidarität“, sagt er. 1,60 Euro pro Kilogramm Lebendgewicht bekommen die Mäster derzeit. Und obwohl es neulich noch zwei Euro waren, sagt Bauer Uckelmann: „Das ist schon okay.“ Als es im vergangenen Jahr mal nur 1,30 Euro waren, habe das richtig wehgetan.

120-Kilogramm-Gardemaß

Ein weiteres Entgegenkommen der Abnehmer: Die Landwirte dürfen derzeit auch Schweine jenseits des 120-Kilogramm-Gardemaßes anliefern, ohne den Preis gekürzt zu bekommen – obwohl das Schnitzel dann nicht mehr so ohne Weiteres in die übliche Verpackung passt.

Und dass die großangelegten Kontrollen in allen NRW-Schlachthöfen keine weiteren Fälle wie den in Coesfeld ans Licht brachten, beruhigt alle. Der heute so gelassene Michael Uckelmann gesteht: „Am Montag war die Stimmung noch anders.“