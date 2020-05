Wann dürfen Wasserratten und Badenixen wieder in die Freibäder in Gronau und Epe? Die NRW-Landesregierung erlaubt die Öffnung der Bäder ab Mittwoch (20. Mai). „Und wir möchten auch so schnell wie möglich an den Start“, sagt der Pressesprecher der Stadtwerke Gronau, Stefan Busch. „Doch zum 20. werden wir das voraussichtlich nicht schaffen.“

Hintergrund der Verzögerung ist, dass die konkreten Hygienebestimmungen, unter denen die Bäder ihren Betrieb aufnehmen dürfen, noch nicht vorliegen. Die müssen aber zwingend umgesetzt sein, bevor die ersten Badegäste im Parkfreibad und Bültenbad ihre Bahnen ziehen können. „Wir brauchen da einfach Rechtssicherheit“, so Busch.

Coronabedingte Einschränkungen wird es mit Sicherheit geben. Doch viele Freibadfans würden damit vorlieb nehmen – Hauptsache sie können wieder losschwimmen.