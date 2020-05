Amerika-Abenteuer wird plötzlich abgebrochen

Für Anton Geier sollte es ein Highlight werden: ein Jahr USA. Mit dem Parlamentarischen Patenschafts-Programm (PPP) des Deutschen Bundestags reiste der junge Sendener vergangenen August in die Nähe von Pittsburgh, wo er bei einer Gastfamilie lebte. Das Amerika-Abenteuer nahm nun ein jähes Ende. Tragisch für den Gymnasiasten: Neben der Corona-Pandemie sorgte eine tückische Krankheit für die vorzeitige Heimreise.

Sieben spannende Monate in Pennsylvania

Die Patenschaft für Anton Geier hatte der heimische Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann übernommen. Wenige Wochen vor der Abreise hatte der CDU-Politiker den 15-Jährigen getroffen, damals im Joseph-Haydn-Gymnasium. Das Gespräch nach der plötzlichen Rückkehr fand nun allerdings, wegen Corona, per Video-Chat statt. Dabei berichtete der Stipendiat von aufregenden und schönen sieben Monaten in den USA. „Ich habe viel Neues auch über mich und das Leben erfahren“, schilderte er. Vor allem sei ihm deutlich geworden, wie wichtig Freunde und der Zusammenhalt in der Familie seien. Der Amerika-Trip sei eine „unbezahlbare Erfahrung“ gewesen, einfach „eine sehr schöne Zeit“.

Im Februar dann die niederschmetternde Diagnose einer Ärztin in den USA: Anton leidet an einem Auto-Immun-Fehler mit zwei lebenslangen Folgeerkrankungen, einem Diabetesund einer Krankheit, bei der der Körper ein Gift produziert. Schnell war klar, dass er nach Hause zurückkehren musste. Vor allem bedauert er den überstürzten Abschied von seiner Gastfamilie. Sie möchte er auf jeden Fall noch einmal wiedersehen. Auf dem Internetportal gofundme.com hat er eigens eine Spendenseite eingerichtet, um noch einmal nach Amerika reisen zu können. „Auch für meine Gastfamilie war die Krankheit ein Schock“, erzählt er.

Nun misst er regelmäßig seinen Blutzuckerspiegel, spritzt sich täglich Insulin. „Ich kann es kaum erwarten, wieder in die Schule zu gehen“, nervt ihn die Corona-Pandemie ein wenig.

Henrichmann, so die Pressemitteilung, kann das gut nachvollziehen, auch in Berlin wird Distanz gehalten: „Im Bundestag sind zwei Drittel der Plätze gesperrt“, berichtet er. Termine im Wahlkreis seien nicht oder nur per Video möglich. „Das normale Leben geht allmählich wieder los“, erklärt der Abgeordnete. „Doch es gilt weiterhin: Abstand halten und Hygieneregeln einhalten.“ Auch das PPP-Programm wird wieder aufgenommen. Schülerinnen, Schüler, Auszubildende und junge Berufstätige können sich ab sofort um ein Stipendium bewerben: