Sehnsucht nach dem Wiedersehen

Sechs Wochen lang war das Altenheim St. Johannes zum Schutz der Bewohner vor Corona-Infektionen abgeschottet. Besuchern öffnete sich die Außentür nur in Ausnahmefällen. Seit der Lockerung der Bestimmungen Anfang Mai dürfen Angehörige die Bewohner wieder besuchen – zu bestimmten Zeiten und unter strenger Beachtung der Hygienevorgaben. WN-Redakteur Siegmar Syffus sprach mit Einrichtungsleiterin Sabine Neumann über die Situation im Sendener Altenheim.

Wie haben sich die Wochen der Isolation auf Bewohner und deren Angehörige ausgewirkt?

Neumann: Sowohl unsere Bewohner als auch deren Angehörige haben nicht nur mit Verständnis für das Besuchsverbot und unsere strikte Durchsetzung der Verordnungen reagiert, sondern sie waren sogar dankbar für die Schutzglocke, die wir damit über unser Heim gelegt haben. Je länger das Besuchsverbot galt, desto größer wurde natürlich die Sehnsucht nach einem Wiedersehen – das konnte auch durch Kontakte am Telefon oder vom Fenster aus nicht komplett kompensiert werden. Am schwersten betroffen waren unsere bettlägerigen und dementen Bewohner, die nicht verstehen konnten, warum ihre Lieben plötzlich nicht mehr kamen. Hier sind große Ängste frei geworden.

Wie sind Sie und Ihre Mitarbeitenden mit dieser Situation umgegangen?

Neumann: Die Situation war auch für uns sehr belastend. Wir haben intern große Umgestaltungen vorgenommen, es gab und gibt keine bereichsübergreifenden Veranstaltungen mehr und unsere treuen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer dürfen das Haus noch immer nicht betreten. Unsere Mitarbeitenden haben jede Woche ein Telefonat mit den Angehörigen jedes Bewohners geführt, um sie regelmäßig über das Befinden des Bewohners zu informieren. Wir haben ein Kontaktfenster installiert, an dem sich Bewohner und Angehörige unter Wahrung eines Abstandes von 2,5 Metern sehen und sprechen können. Außerdem haben wir Telefongespräche zwischen Bewohnern und Angehörigen ermöglicht und vermittelt.

Was hat die Einrichtung in dieser Situation am stärksten belastet und was hat unterstützt?

Neumann: Jede Verordnung wurde – meist am Freitagabend – veröffentlicht und musste sofort umgesetzt werden. Das bedeutete viel Arbeit auch an nahezu allen Wochenenden, Hygienestandards und Pandemiepläne mussten immer wieder umgeschrieben und umgesetzt werden. Viele Verordnungen waren auch gar nicht umsetzbar. So zum Beispiel die Anforderungen an Schutzmaterialien, die am Markt gar nicht zu kaufen waren und an personelle Ausstattung mit Fachkräften, die in Zeiten des Pflegenotstandes nicht zu erfüllen sind. Sehr geholfen hat uns die großartige Solidarität durch die Sendener Bürger. Schon seit Beginn der Pandemie wurden wir mit vielen Spenden handgenährter Handgenähter Mund-Nasen-Schutzmasken und durch „Musik vor der Tür“ unterstützt.

Seit dem 10. Mai darf jeder Bewohner wieder einen Besuch pro Tag erhalten. Wie wird das umgesetzt?

Neumann: Alle Mitarbeitenden, Bewohner werden täglich auf Corona-Symptome befragt und die Ergebnisse werden dokumentiert. Dieses sogenannte „Screening“ wurde auf alle Besucher erweitert. Besucher dürfen das Haus nur mit Schutzmaske betreten. Wir haben das Foyer als Besucherareal abgetrennt und unter Beachtung der Abstandsregeln mit sieben Besuchertischen ausgestattet. Besucher bettlägeriger Bewohner werden von uns mit einem Schutzkittel ausgestattet. Zusätzlich können Besucher die Bewohner zu einem Gartenspaziergang abholen, denn der Garten wurde für Fremdnutzer gesperrt. Leider steht damit das Foyer dadurch nicht mehr als Aufenthaltsraum zur Verfügung – aber auch hier konnten wir intern für Ersatz sorgen.

Was wünschen Sie sich mit Blick auf die anhaltend schwierige Situation?

Neumann: Die aktuelle Wertschätzung der Pflegenden in der Gesellschaft freut mich. Ein großer Wunsch ist es, dass diese Wertschätzung auch nach der Pandemie bestehen bleibt. Mein größter Wunsch ist aktuell, dass es uns mit vereinter Kraft gelingen möge, Bewohner und Mitarbeitende vor einer Infektion zu bewahren.