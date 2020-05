1500 Trecker legen Innenstadt lahm

Am späten Donnerstagvormittag geht in weiten Teilen der Innenstadt nichts mehr. 1500 Trecker, so die Polizei, haben sich auf den Weg nach Münster gemacht – und verstopfen nun die Straßen. Kurzerhand wird der Stadtgraben zum Trecker-Parkplatz, weil längst nicht alle Teilnehmer der von der Initiative „Land schafft Verbindung“ (LSV) organisierten Demo auf den Schlossplatz passen. „Ich bin begeistert“, sagt Ansgar Tubes, NRW-Sprecher der LSV, zu Beginn der Kundgebung, „meine kühnsten Erwartungen sind übertroffen worden.“ Es folgt ein ohrenbetäubendes Hupkonzert.

Die Landwirte kommen aus dem nördlichen Nordrhein-Westfalen und aus dem Emsland. Jan-Bernd Rolfering ist um 7 Uhr morgens in Vreden losgefahren, um 11 Uhr trifft er in Münster ein. „Ich bin nicht damit einverstanden, wie die Politik mit uns umgeht“, sagt der Landwirt. „Immer sind die Landwirte an allem schuld“, so auch die Einschätzung von Tubes.

Demo kurzfristig organisiert

Der LSV hat die Demo kurzfristig auf die Beine gestellt. Stein des Anstoßes war der Bericht zur Lage der Natur, den Bundesumweltministerin Svenja Schulze am vergangenen Dienstag vorgestellt hatte. Der Landwirtschaft, kritisieren Demo-Teilnehmer, werde darin die Alleinschuld am Verlust der Artenvielfalt gegeben.

Mit Trecker-Konvois protestieren Landwirte am Donnerstag gegen Bundesumweltministerin Svenja Schulze - hier gegen 11 Uhr vor dem SPD-Büro in Münster.

Landwirte haben von der SPD Zentrale Kerzen angezündet. Sie fordern von der Bundesumweltministerin ein persönliches Treffen. Das habe es bislang nicht gegeben. Sie habe auf mehrere Kontaktaufnahme-Versuche nicht reagiert. Die Landwirte wollen in den kommenden Tagen so lange vor der SPD eine Mahnwache abhalten, bis sich die Ministerin mit ihnen trifft. Foto: Martin Kalitschke

Danach, berichtet der Borkener Landwirt und dortige LSV-Vertreter Lambert Aehling, habe man auf verschiedenen Wegen versucht, Kontakt zu Schulze bekommen – vergeblich. 50 Landwirte sind daher vor der Schlossplatz-Kundgebung mit ihren Treckern einen Umweg zum Wahlkreisbüro der SPD-Politikerin an der Bahnhofstraße gefahren.

Mahnwache vor dem SPD-Büro

Vor der Tür entzünden sie Kerzen und geben den Startschuss für eine Mahnwache. „Wir werden hier so lange bleiben, bis Schulze mit uns spricht. Sie wohnt ja hier“, sagt Landwirt Rüdiger Neuenhoff aus Hamminkeln (LSV Borken). Bis Anfang Juni soll die Mahnwache dauern – mindestens.

In ein Gespräch mit der Ministerin setzt Tubes keine Hoffnung mehr, in seiner Rede auf dem Schlossplatz fordert er stattdessen den Rücktritt der Ministerin. Sie betreibe keine Politik, sondern folge einer Ideologie, die ihr radikale Umweltschützer einflüsterten, so sein Vorwurf. „Wir sind nicht länger bereit, uns das Bauern-Bashing der Politik gefallen zu lassen“, stellt Tubes klar.

„ Treten Sie zurück und machen Sie den Weg für einen neuen Dialog mit der Landwirtschaft frei! Treten Sie zurück und machen Sie den Weg für einen neuen Dialog mit der Landwirtschaft frei! “ Ansgar Tubes, NRW-Sprecher der LSV

Sicherlich sei die Landwirtschaft für einen Teil des Artensterbens mitverantwortlich – aber von der seit Jahrzehnten zunehmenden Versiegelung von Flächen für Verkehr, Wohnen und Industrie, einer immer stärkeren Lichtverschmutzung und Gefahren, die von Mobilfunksendern ausgingen, spreche niemand, kritisiert er. Für Schulze sei die Landwirtschaft der einzige Übeltäter. „Treten Sie zurück und machen Sie den Weg für einen neuen Dialog mit der Landwirtschaft frei“, ruft er unter kräftigem Applaus ins Mikrofon.

Knapp drei Stunden dauert die Kundgebung auf dem Schlossplatz, danach machen sich die 1500 Trecker wieder auf den Weg zurück zu den heimischen Höfen.