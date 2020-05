Zu einem Großbrand mussten am Freitagnachmittag zahlreiche Feuerwehrleute ausrücken: In der Bauerschaft Westerode war ein landwirtschaftliches Anwesen in Brand geraten. Um 14.37 Uhr traf der Notruf bei der Nordwalder Feuerwehr ein. Eine Rauchsäule war kilometerweit sichtbar.

Schnell war klar, dass die Kameraden auf Unterstützung angewiesen waren. Weitere Wehrleute rücken aus Greven und Wettringen an, um das Feuer zu bekämpfen. Außerdem wurden zwei Rettungswagen angefordert.

Bei dem Feuer stand ein größerer Gebäudekomplex massiv in Brand. Der Großteil des Dachstuhls stürzte ein. Mit vereinten Kräften versuchten die ehrenamtlichen Feuerwehrleute das Feuer unter Kontrolle zu bekommen – doch schon beim Eintreffen der Kameraden brannt es lichterloh.

Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Wie es zu dem Brand kommen konnte, steht derzeit noch nicht fest.