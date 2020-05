Die Zahl der Einsätze für die Feuerwehr Telgte am Freitag (WN berichteten bereits) erhöhte sich in den Abendstunden noch einmal: Denn die Ehrenamtlichen waren zusätzlich in Raestrup bei einem Containerbrand gefordert. Die Lage war laut Stadtbrandmeister Alfons Huesmann nicht ganz einfach, denn beim Eintreffen der ersten Kräfte aus Telgte und Einen habe die Gefahr bestanden, dass das Feuer auf einen nahe stehenden Baum hätte übergreifen können. Zudem hätten sich in direkter Nähe zu dem Container Paletten und andere potenzielle Brandlasten befunden. Insgesamt 36 Feuerwehrleute waren eingesetzt.

Feuerwehreinsätze am Freitag in Telgte 1/12 Telgte Foto: Andreas Große Hüttmann

Telgte Foto: Andreas Große Hüttmann

Telgte Foto: Andreas Große Hüttmann

Telgte Foto: Andreas Große Hüttmann

Telgte Foto: Andreas Große Hüttmann

Telgte Foto: Andreas Große Hüttmann

Telgte Foto: Andreas Große Hüttmann

Telgte Foto: Andreas Große Hüttmann

Gasleitung Foto: Andreas Große Hüttmann

Telgte Foto: Andreas Große Hüttmann

Westbevern Foto: Andreas Große Hüttmann

Telgte Foto: Max Lametz