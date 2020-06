Der Weltfahrradtag wurde 2018 von den Vereinten Nationen als Tag des Bewusstseins für die gesellschaftlichen Vorteile der Velo-Nutzung ins Leben gerufen. Er findet alljährlich am 3. Juni statt, am heutigen Mittwoch also – auch in der Steverstadt.

Radfahren ist bei den Bürgern von Lüdinghausen und Seppenrade sehr beliebt. „Die Menschen nutzen das Rad sowohl um Sport zu treiben als auch als alltägliches Fortbewegungsmittel für den Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen“, so der städtische Radverkehrsbeauftragte Bastian Spliethoff in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Das Radfahren beinhaltet auch eine soziale Komponente. Schließlich verabreden wir uns gern mit Freunden und unternehmen am Wochenende gemeinsame Ausflüge ins Grüne, was hoffentlich bald wieder ohne Einschränkungen möglich sein wird.“

Lüdinghausen, Seppenrade und die Region bieten viele Möglichkeiten, um die Umgebung im Sattel zu erkunden. „Das Radwegenetz bei uns ist sehr gut ausgebaut“, sagt Bürgermeister Richard Borgmann. „Nicht umsonst machen in jedem Jahr viele Besucher aus den Niederlanden hier im Münsterland Urlaub und unternehmen Ausflüge mit dem Fahrrad.“ Aber auch Einheimische entdecken auf diese Weise immer wieder neue Ecken und merken erst dadurch, was die Heimat alles zu bieten hat.

Spliethoff hofft, dass sich wieder möglichst viele am „Stadtradeln“ beteiligen, das aufgrund der Corona-Pandemie vorschoben werden musste und voraussichtlich im Herbst nachgeholt wird: „Wer viel Rad fährt, tut etwas für seine Gesundheit, die Fitness und die Umwelt. Dies sind genügend Gründe, um das Auto öfter stehen zu lassen. Vor allem macht Radfahren aber einfach jede Menge Spaß.“