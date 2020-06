Warten auf den Velo-Komfort

An dem Ritt über die „Buckelpiste“ hat sich noch nichts geändert. Mehr als 300 Buckel und Schlaglöcher machen die Strecke von Alverskirchen nach Wolbeck zu einer Teststrecke für Mensch und Material, haben Mitglieder der Everswinkeler Grünen-Fraktion mal bei einer Befahrung ausgerechnet. Zwischenzeitlich wurde ausgebessert, Asphaltstücke machten Pflasterstücken Platz, um die von Baumwurzeln verursachten Wegschäden zumindest auszubessern. Man wartet aber weiter auf die große Lösung. Und die heißt „Velo-Route“.

Alternative zum Auto

In der Stadtregion Münster soll es einmal 14 Velo-Routen geben, die die Innenstadt Münsters mit den Außenstadtteilen und den angrenzenden Umlandgemeinden wie eben auch Alverskirchen und Everswinkel verbinden. Sie sollen komfortabel, durchgängig befahrbar, zügig und sicher sein und gerade Alltagspendlern damit eine echte Alternative zum Auto bieten. Ein Thema ist diese spezielle Verkehrsplanung nun aber auch schon seit vier Jahren. Wurde zunächst die Realisierung von einigen priorisierten Velo-Routen angestrebt, folgte später der Strategie-Schwenk, alle Strecken gleichzeitig anzuschauen und jeden Meter Ausbau als hilfreich fürs Gesamtprojekt zu betrachten.

Radwege sollen verbessert werden

Man sei bemüht, das Thema am Laufen zu halten, aber die Vitus-Gemeinde ist nicht in der Rolle des Regisseurs bei dieser Geschichte, wie Bau- und Planungsamtsleiter Norbert Reher bestätigt. Ziel der Gemeindeverwaltung sei es, die Radwegesituation zwischen Alverskirchen und Wolbeck spürbar zu verbessern und nicht nur Schäden zu beseitigen. „Wir würden uns freuen, wenn nicht nur geflickt und saniert wird, sondern gleich neu gebaut würde.“

„ Baulich sehe ich das derzeit nicht in diesem Jahr. Baulich sehe ich das derzeit nicht in diesem Jahr. “ André Hackelbusch, Leiter des Amtes für Umweltschutz und Straßenbau des Kreises Warendorf

Das passiert andernorts inzwischen. Nachdem auf der Veloroute Münster–Telgte über Handorf bereits die ersten Bauarbeiten begonnen haben und dort in diesem Jahr sechs weitere Kilometer fahrradfreundlich ausgebaut werden, geht es nun auf vier weiteren Velorouten in die entscheidende Planungsphase mit grundlegenden Richtungsentscheidungen. Laut Stadtverwaltung Münster liegen für die Routen nach Alverskirchen/Everswinkel, Altenberge, Ascheberg und Senden detaillierte Variantenuntersuchungen vor, die als Grundlage für den künftigen Trassenverlauf dienen sollen (einzusehen auf der Homepage des Amtes für Mobilität und Tiefbau). Die Varianten-Untersuchung Everswinkel-Münster umfasst stolze 55 Seiten – und das nur für den Streckenverlauf auf Münsteraner Gebiet, für den je nachdem 7,3 bis 8,2 Millionen Euro prognostiziert sind.

Routenverläufe

Der Routenverlauf auf Everswinkeler Gebiet ist dagegen klar. Zuständig für die Strecke entlang der Kreisstraße 3 ist der Kreis. Der Teilabschnitt zwischen Alverskirchen und Wolbeck umfasst etwa 2,5 Kilometer. Die Verhältnisse auf Münsteraner Gebiet „sind deutlich anders“, sagt André Hackelbusch, Leiter des Amtes für Umweltschutz und Straßenbau des Kreises Warendorf. Münster habe ein Unternehmen beauftragt, Varianten zu untersuchen, was möglich sei. Dazu sollen dann auch die Bürger mit ins Boot geholt werden, bevor es an den Grunderwerb und ans Bauen gehe.

In Alverskirchen geht es dagegen um eine schnurgerade Strecke. Die Frage ist nur, wo sie letztendlich liegen wird: Weiter an der rechten Seite, angehoben und auf drei Meter verbreitert bei Verrohrung des Grabens oder verlegt auf die linke Seite der Straße. 1,5 Millionen Euro hat der Kreis für jene 2,5 Kilometer zunächst mal kalkuliert. Bei der Bezirksregierung wurde ein Antrag auf Fördermittel gestellt, gegebenenfalls können auch andere Töpfe angezapft werden. Der Kreis möchte, so betont Hackelbusch, bei den Velo-Routen „als Partner natürlich mitarbeiten“, so wie es bei der Route Münster-Handorf-Telgte auch schon geschehe.

Einschätzung für 2020

„Wir stehen jetzt in den Startlöchern für den Grunderwerb“, sagt Hackelbusch. Der wünscht sich, alle betroffenen Grundeigentümer überzeugen zu können für die zukunftsweisende Radroute nach Münster, und einen konfliktfreien freihändigen Erwerb – „das wäre optimal“. Einig sind sich Hackelbusch und Reher in der Einschätzung, dass an der Velo-Route zwischen Alverskirchen und Wolbeck in diesem Jahr wohl nicht mehr gebaut wird.