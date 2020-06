Der Emissionsschutz muss zwingend hergestellt werden, erläutert Carsten Lang vom Planungsbüro Wolters und Partner. Und geht damit auf die geplanten Maßnahmen im Bereich der Firma Vossko ein. Denn nach der Änderung des Landesentwicklungsplanes NRW von 2019 können ausnahmsweise im regionalplanerisch festgelegten Zeitraum Bauflächen und -gebiete dargestellt und festgesetzt werden, wenn es sich um eine angemessene Erweiterung vorhandener Betriebe handelt. Das ermöglicht Kommunalpolitik und Verwaltung neue Handlungsspielräume, und „eine angemessene Erweiterung kann so gesichert werden“, so Lang weiter.

In den vergangenen drei Jahren wurde an der Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Vosskötter“ gearbeitet. Nachdem es für eine Erweiterung zunächst nicht gut aussah und die rechtlichen Voraussetzungen sowie die Grundlage einer Bauleitplanung im Außenbereich nur über den Landesentwicklungsplan und die dort verankerten Ziele erfolgen kann, war die Planung zunächst nicht mit den Zielen der Raumordnung vereinbar. Erst seit der Rechtskraft des neuen Landesentwicklungsplanes bieten sich auch neue Chancen für eine Erweiterung von Vossko an dieser Stelle.

Bislang ist das Gebiet rund um die Ostbeverner Firma als Sondergebiet ausgewiesen. Eine Umwandlung erscheint nun an dieser Stelle sinnvoll, so Stadtplaner Carsten Lang. Das hat allerdings im Umkehrschluss zur Folge – sofern eine Umwandlung in ein Gewerbe- beziehungsweise Industriegebiet erfolgt –, dass für den bestehenden größeren Betrieb aus baurechtlichen Gründen eine Kontingentierung des Lärms erfolgen muss.

Ein Lärmschutzgutachten wurde inzwischen erstellt. Auf dessen Basis ist die Verwaltung nun im Stande, einen neuen Bebauungsplan mit der Ausweisung von Gewerbe- und Industrieflächen auszuweisen. Den Grundstein für die erneute Bearbeitung und die Änderung der Pläne legten die Mitglieder des Umwelt- und Planungsausschusses einstimmig, so dass alsbald eine Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden erfolgen kann. Ein weiteres Gutachten bezüglich Geruchsemissionen müsse es an dieser Stelle nicht geben, erläuterte Lang, da es sich um einen Außenbereich handele.