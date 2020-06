Darauf haben die Lüdinghauser lange gewartet – endlich wieder schwimmen gehen. Die ersten 25 Gäste begrüßte am Dienstag das Klutensee-Bad nach dreimonatiger Corona-Pause. Vorerst sei es allerdings nichts mit Köpper oder A-Bombe vom Dreier, betont Betriebsleiterin Manuela Dalhaus. Wie an einer Schnur gezogen sind die Badbesucher aktuell im Sportbecken unterwegs – Corona-bedingt auf Abstand. Je zwei Bahnen sind abgeteilt und stehen für die Schwimmer, die dort ihre Kreise ziehen, zur Verfügung.

„Lüdinghausen ist das zweite Bad, das wir wieder öffnen dürfen“, sagt Dr. Michael Quell, Geschäftsführer des Badbetreibers, der Aquapark Management GmbH in Münster. Sein Unternehmen führt in insgesamt zwölf Bädern bundesweit Regie. In den vergangenen Wochen waren von den 24 Mitarbeitern des Lüdinghauser Hallenbades 22 in Kurzarbeit. Jetzt gehe es endlich wieder los. Um die Zeit der Schließung zu überbrücken, sei die Bad-Revision – das Großreinemachen –, die sonst nach den Sommerferien stattfindet, vorgezogen worden, berichtet Dalhaus. Auch andere Arbeiten im Bad- und Umkleidebereich seien erledigt worden.

„50 Badegäste auf einmal dürfen ins Bad“, beschreibt Quell die Auflagen des Landes. Jeder muss sich vor dem Besuch online anmelden und bekommt eine Schwimm-Zeit von maximal zwei Stunden zugeteilt. Im Bad selbst gelten strenge Hygienevorschriften von Handdesinfektion über die Nutzung der Duschen bis hin zum Gebrauch der Umkleidekabinen. Auch die Treppeneinstiege ins Becken werden regelmäßig desinfiziert. Der Saunatrakt bleibt bis auf Weiteres noch geschlossen, während das dem Bad angegliederte Fitnessstudio bereits vor ein paar Wochen seinen Betrieb wieder aufnehmen durfte. „Insgesamt sind die Gäste aber noch zurückhaltend“, stellt Dalhaus fest. Quell wünscht sich indes, dass „wir langsam wieder zum Alltag übergehen können“.