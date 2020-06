Am vergangenen Freitag wurde seitens des Schulministeriums mitgeteilt, dass die Grundschulen noch vor den Sommerferien in den regulären Schulbetrieb zurückkehren sollen. Kerstin Ruthenschröer vom VBE-Kreisverband Steinfurt hat Verständnis für alle Eltern und Schülerinnen und Schüler, die sich auf den Wiederbeginn freuen. Die vergangenen Wochen waren für viele Familien schwierig hinsichtlich Homeschooling, Homeoffice, Präsenzunterricht und auswärtiger Arbeit.

Dennoch ist sie laut Pressemitteilung erneut entsetzt über das Vorgehen des Schulministeriums. „Gerade in der vergangenen Woche haben wir vom VBE noch bei vielen Besuchen und Gesprächen an den Schulen im Kreis erfahren, wie gut die vorgegebenen Regeln im Präsenzunterricht umgesetzt und von den Schülern als derzeitige Notwendigkeit angenommen worden sind, und schon wird das gesamte Gefüge wieder umgestoßen“, heißt es in der Mitteilung.

Viele aktive und engagierte Lehrkräfte und Schulleitungen haben auf Anweisung des Ministeriums mit hohem Zeitaufwand ihre Pläne bis zu den Sommerferien erstellt. Dies geschah, um allen Kindern und Eltern während der Corona-Pandemie eine verlässliche Planung zu geben. Diese Pläne enthalten genaue Angaben zum Präsenzunterricht, zum Lernen auf Distanz, zur Notbetreuung und zum offenen Ganztag.

Der immense Aufwand, für wenige Tage nun die erarbeiteten Pläne erneut umzuschmeißen und sich neu zu organisieren, steht in keinem Verhältnis zum Nutzen, schreibt der Verband Bildung und Erziehung.

Das Argument der Schulministerin, für Schüler, Eltern und Lehrkräfte und letztendlich für alle sei dies ein Signal, dass Schule nach dem Ende der Ferien so normal wie möglich wieder stattfinden soll, hält Kerstin Ruthenschröer für sehr fragwürdig. „Ab dem 15. Juni werden also für genau zehn Unterrichtstage in jeder der über 100 Grundschulklassen hier im Kreis durchschnittlich 24 Kinder aus 24 verschiedenen Familien sowie eine Lehrkraft für einen Zeitraum von mindestens zweimal 90 Minuten pro Unterrichtsmorgen gemeinsam in einem durchschnittlich 70 Quadratmeter großen Raum ohne Masken versammelt sein.

Das sind weniger als drei Quadratmeter pro Person. Dies geschieht in einer Zeit, in der das öffentliche Leben es gebietet, Abstand zu halten, Masken zu tragen und größere Versammlungen zu meiden, ohne dass die Frage nach dem Infektionsrisiko von Kindern in irgendeiner Weise wissenschaftlich eindeutig geklärt ist“, so Kerstin Ruthenschröer.

Sie verweist auf ein gemeinsames Schreiben eines breiten Bündnisses aus Schülervertretungen, Elternschaften, Berufsverbänden und Schulleitungsvereinigungen aller Schulformen, endlich den Fokus auf das kommende Schuljahr zu legen: „Eine kurzfristige Umplanung würde zum jetzigen Zeitpunkt durch die entstehende Unruhe und Unsicherheit in den Schulen das schulische Lernen und Lehren eher behindern als befördern. Es würde notwendige und bereits abgesprochen Planungsprozesse in den Schulen für das kommende Schuljahr gefährden.“