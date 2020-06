Auch dressierte Fledermäuse oder Meisen wären keine Hilfe

Dressierte Meisen? Oder Fledermäuse? Können die Tiere der Plage m Eichenprozessionsspinner Herr werden? Oder helfen die Fallen am besten?

Für Jürgen Busch ist es wichtig „aktiv im Kampf gegen die Raupe zu bleiben.“ Es müsse agiert und nicht reagiert werden, betont der Gärtner aus Alstätte, der sich in diesen Tagen und Wochen intensiv dieser Arbeit zuwendet. Oder zuwenden muss.

„Wir können noch nicht abschätzen, ob es ein vermehrtes Aufkommen im Vergleich zu den Vorjahren gibt. Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen.“

Nach Buschs Erfahrung zeigt die rechtzeitige Prophylaxe mit biologischen Mitteln durchaus Erfolge. „Aber es wird nicht gelingen, die Raupe endgültig zu besiegen.“ Bislang werde der Spinner im wesentlichen auf Eichen an öffentlichen Flächen bekämpft – Spielplätzen oder Schulhöfen etwa. „Das kostet schon sehr viel Geld.“ Daneben gebe es viele andere befallene Eichen, auf privaten Flächen, irgendwo vereinzelt oder in Wäldern, bei denen auch aus Kostengründen nichts passiere. Oder weil das Aufstellen von Warnhinweisen ausreichend ist.

Die Bekämpfung an sich grenze schon ein bisschen an „Philosophie“. Natürlich würden Meisen oder Fledermäuse auch Eichenprozessionsspinner fressen – aber eben nicht nur. Da es „bestimmt Trilliarden“ von den Raupen gebe, „und dazu vergleichsweise wenig Meisen oder Fledermäuse“, sei der Fressverlust auf die Population eher zu vernachlässigen. Auch die Fallen verfehlen nach Busch Beobachtungen ihre Wirkung. „Es mag sein, dass eine erste Kolonne der Raupen kleben bleibt, aber die übrigen ziehen dann über diese einfach weiter.“ Der Eichenprozessionsspinner werde wohl auch in den nächsten Jahren ein Problem sein.