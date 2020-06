Wie die Polizei berichtet, ist bereits am Dienstag ein vierjähriger Berner Sennenrüde verstorben - vermutlich an einer Vergiftung, die er zwei Tage zuvor erlitten hatte.

Der Hund konnte trotz tierärztlicher Behandlung nicht gerettet werden. Auf dem Grundstück des Geschädigten an der Straße Branden in der Borkener Bauerschaft Borkenwirthe wurde ein Gegenstand gefunden, den der Hund am Sonntag aufgenommen aber wieder ausgespuckt hatte.

Bei dem sichergestellten Gegenstand handelt es sich um einen etwa feigengroßen gummiartigen Gegenstand. "Ob dieser etwas mit dem Tod des Hundes zu tun hat, ist unbekannt", teilte die Polizei mit. Die Halterin des Tieres war am Sonntag, kurz bevor der Hund Krankheitssympomte zeigte, mit ihrem Hund außerhalb des Privatgrundstücks spazieren.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.