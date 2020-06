Die Augen über der Maske strahlen. Endlich sieht die Neurologie-Station in der Helios-Klinik so aus, wie Dr. Michael Mandrysch sich das vorgestellt hat. Helle, freundliche Farben auf den Fluren und in den Räumen, jedes Patientenzimmer mit einer eigenen Nasszelle. „Es ist funktioneller geworden“, freut sich der Chefarzt nicht nur über den optischen Gewinn.

Dass das Krankenhaus nach Übernahme der Station von der LWL-Klinik in die Neurologie investieren wird, hat nie in Frage gestanden. Am 1. Oktober 2018 waren die 35 Betten – darunter vier für die Stroke Unit und zwei für Intensivpflege – in die Zuständigkeit von Helios übergegangen. Wie viel Geld der private Krankenhauskonzern für die Modernisierung in die Hand genommen hat? Michael Mandrysch „weiß es nicht“ und Pressesprecherin Janine Koop sagt nur, „darüber machen wir keine Angaben“.

Kurze Wege

Was so nicht geplant war, dem Krankenhaus aber in die Karten gespielt hat, war die Tatsache, dass die Neurologie eigentlich am 1. April ihre sanierte Station beziehen sollte. Doch dann kam Covid-19 dazwischen und statt neurologische Fälle zu behandeln, wurde in den Räumen die Corona-Intensivstation eingerichtet. „Jetzt geht es wieder schrittweise in Richtung Normalität“, ist die Erleichterung in der Stimme des Chefarztes nicht zu überhören.

Was ihn besonders überzeugt nach der Sanierung sind die kurzen Wege, die Nähe zur Funktionsdiagnostik und die Lagerkapazitäten. „Zudem läuft jetzt alles über EDV, Papier wird kaum noch gebraucht“, beschreibt er den Fortschritt in der technischen Ausstattung. Nicht nur aus medizinischer Sicht, sondern auch unter Verwaltungsaspekten. Die Neurologie ist nach Angaben von Janine Koop die letzte Station im Krankenhaus an der Martin-Luther-Straße, die saniert worden ist.