Elias vermisst das Gewohnte

In diesen Tagen, Wochen, Monaten ist nichts mehr, wie es mal war. Für niemanden. Arbeitnehmer, Kinder, Autokonzerne, Altenheimbewohner, Kneipiers, Bauern, Fahrlehrer, freischaffende Künstler – alle müssen sich auf die Misere einstellen, die Corona ihnen beschert hat. Was aber, wenn man genau das nicht so gut kann: neue Situationen annehmen? Elias ist zehn Jahre alt und hat – neben vielen anderen Einschränkungen – einen leichten Autismus. Fremdes irritiert ihn – trotzdem will Mutter Eva Hinkelmann sich nicht beklagen. Nur ihre Situation schildern – dazu war sie gerne bereit.

Wenn Elias ins Großraumtaxi steigt, das ihn zur Schule bringt, gibt es ein Ritual. Er hat etwas in der Hand, etwa eine Schaufel, das beruhigt ihn wie ein Schnuffeltuch einschlafende Kleinkinder. An der Schule angekommen, drückt er die Schaufel seiner Lieblings-Taxifahrerin in die Hand, die bis zur Rückfahrt am Nachmittag drauf aufpasst. Solche Gewohnheiten erleichtern ihm das Leben. Doch derzeit fahren andere Taxen, die anderen Kinder sind nicht in der Schule, die Betreuer wechseln, und einige Therapiestunden fielen aus. Das macht Elias nervös.

Geistig und körperlich gehandicapt

Im Mai 2010 kam Elias auf die Welt. Normale Schwangerschaft, komplikationsfreie Geburt, aber direkt war klar, dass etwas nicht stimmt: Der Junge hatte eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, eine angeborene Fehlbildung des Mund-Nase-Bereichs. „Das kommt mal vor“, sagt Mutter Eva. „Wir haben gedacht: Das wird operiert, dann hat sich das.“

Doch Elias entwickelte sich nicht weiter. Er stützte sich nicht mit den Händen ab, wenn Babys es eigentlich tun, drehte sich nicht, wollte keine Nahrung aufnehmen und lief nicht, bis er vier Jahre alt war. „Ein Physiotherapeut sagte irgendwann: ,Dann hat der was nicht richtig am Kopp‘.“ Eine rustikal formulierte Diagnose. Vielleicht hat er irgendwann mal zu wenig Sauerstoff bekommen, konkreter wurde es bis heute nicht. Elias ist geistig und körperlich gehandicapt. Meist gut gelaunt – aber eine Herausforderung für die Familie. Er ist zehn Jahre alt, verhält sich eher wie ein Vierjähriger.

Herausforderung für die Familie

Das ist schon in normalen Zeiten eine Herausforderung für Vater, Mutter und den zwölfjährigen Bruder. „Wir können hier ja keine 13-jährige Babysitterin hinsetzen, die dem Zehnjährigen die Windeln wechselt“, erklärt Eva Hinkelmann als Beispiel. Elias bindet viel Aufmerksamkeit, Zeit, Kraft. Den Sohn aus den Augen lassen? „Wir sind immer in Habacht-Stellung.“

Als er knapp zwei Jahre alt war, kam er in einen Waldorf-Kindergarten – als Integrationskind. Das klappte prima, kleine Kinder sind offen für andere und helfen gerne, wenn einer was nicht kann. „Da war er sehr gut integriert.“ Jetzt geht Elias in eine Förderschule für geistige Entwicklung.

Das Improvisieren gewohnt

Dann kam Corona. Schule dicht, Therapiestunden fielen aus. Eine vierwöchige Sprachheil-Reha, auf die die Familie vier Jahre gewartet hatte, konnte er noch bis zu Ende besuchen, doch als er zurückkam, war alles anders. Elias geht nun stundenweise zur Notbetreuung in der Schule. Aber dort trifft er auf wechselnde Betreuer, ungewohnte Räume, andere Kinder. „Das ist mit einem großen schlechten Gewissen verbunden“, gesteht seine Mutter. Manchmal wache Elias derzeit nachts auf und weine bitterlich. Wer weiß, warum.

Aber Eva Hinkelmann, inzwischen selbst Heilpädagogin und Fachlehrerin für die Förderschule geistiger Entwicklung, ist nicht die, die klagt. „Ich verstehe ja, dass das alles wegfällt“, sagt sie. Immerhin sei sie das Improvisieren gewohnt: „Familien mit Behinderung sind oft kreativer“, findet sie – und freut sich, dass so langsam die System wieder hochfahren. Damit das Gewohnte zurückkehrt.