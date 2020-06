Magische Gesänge

Aline Förster fürchtet diesen Moment. Diesen Augenblick, in dem Menschen, die sie bei einem vogelkundlichen Ausflug durch den Wald begleitet, sie um diese Gefälligkeit bitten: „Können Sie uns bitte vormachen, was die Vögel gerade singen?“ Wenn sie Glück hat, meinen sie den Zilpzalp. Denn der verdankt seinen Namen seiner Melodienfolge: zilp zalp zilp zalp. Alles andere ist der Ornithologin der NABU-Naturschutzstation Münsterland gelinde gesagt hochnotpeinlich. Intonieren Sie mal die bis zu 260 Strophentypender Nachtigall? Lu lu lü lü li li – wer nicht gerade in den Ruf eines ­wunderlichen Menschen geraten möchte, wird diese Situationen zu umgehen wissen . . .

Kurz vor 7 Uhr in der Davert, dem mit 2200 Hektar Gesamtfläche größten zusammenhängenden Waldgebiet im Münsterland. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Naturschutzbundes nutzt die Stunden, in denen sie im Kreis Warendorf wieder einmal versuchen wird, der gefährdeten Rohrweide die Rückzugsmöglichkeiten zu sichern, die der Greifvogel braucht, um überleben zu können, für einen Spaziergang. Es ist einer dieser Momente, in denen sie sich wieder des Privilegs bewusst wird, in der Naturschutzstation Münsterland zu arbeiten. Das Büro verlassen und den von Wildblumenwiesen gesäumten Weg passieren, der direkt in die Davert führt – das ist exakt das Szenario, das sich die Landschaftsökologin während ihres Studiums für ihr Berufsleben ausgemalt hat.

Das Revier markieren

Die ersten Vögel haben schon vor Sonnenaufgang mit ihrem magischen Gesang begonnen und sind verstummt, um die große Bühne nun dem Zaunkönig mit seinem langgezogenen Trillerton und dem Sumpfrohrsänger zu überlassen, der – subjektiv betrachtet – eher zu zischen als zu singen versteht. „Vögel haben sozusagen eine innere Uhr, die von außen bestimmt wird. Jede Art hat ihren Auftritt“, erklärt die 32-Jährige. Die Natur hat es geschickt eingerichtet, dass sich alle Vogelarten zeitverzögert je nach Umgebungshelligkeit und Temperatur äußern.

Die Nachtigall beginnt bereits in der Morgendämmerung, Fink und Star starten erst kurz nach Sonnenaufgang. Wäre es anders, würden sämtliche Botschaften verstummen: Seht her, ich habe die schönste Stimme, beherrsche die meisten Melodienfolgen – Weibchen wiegt das in der Gewissheit, dass das singende Männchen auch in der Brutaufzucht ein verlässlicher Partner sein wird. Die Männchen legen sich zudem stimmlich ins Zeug, um Nebenbuhlern und Artgenossen zu signalisieren: keine Chance. Hier handelt es sich um mein Revier. Grabenkämpfe sind zwecklos.

Der Vogelwelt zuhören

Aline Förster hat gelernt, sich auf ihr Gehör zu verlassen. Im dichten Grün des Mischwaldes aus Eichen, Buchen, eingestreuten Feuchtwiesen und Erlenbruch fällt es schwer, Vögel zu beobachten. Die Tannenmeise hat gerade mit ihrem – mit Verlaub – monotonen Sitjü-sitjü-sitjü begonnen, als sie auditiv zu verstummen scheint. Klar, die Mönchsgrasmücke hat wieder begonnen, sämtliche Stimmen zu übertönen. „Sie plaudert flötend vor sich hin“, nennt es Aline Förster.

Kurz darauf hat die Ornithologin Gelegenheit, einem anderen Angeber der Vogelwelt zuzuhören, dem Gelbspötter, der sich ein Vergnügen damit bereitet, alle anderen Melodien nachzuahmen. „Der Name passt“, stellt die NABU-Mitarbeiterin fest. Aline Förster genießt diese Momente, in denen ihr der Frühling unschuldig und verheißungsvoll erscheint. Alles auf Anfang.

Die Mitarbeiter des NABU fühlen sich derzeit verstanden wie selten zuvor. ­Anfang Mai haben so viele Menschen wie nie zuvor an der Zählung von Vögeln teilgenommen. Mit sehr viel Glück ist dieses Interesse kompensierbar. Nötig ist es allemal. Der Kiebitz beispielsweise hat als Bodenbrüter auf Feldern kaum mehr eine Chance.

Zusammenarbeit mit Landwirten

Aline Förster hat sich mittlerweile auf eine Bank ganz in der Nähe der Naturschutzstation gesetzt und beobachtet mit ihrem Fernrohr eine Sumpfmeise, die sich in einem Haselnussstrauch niedergelassen hat. Ganz in der Nähe ist eine Heckenbraunelle zu hören, ein Singvogel mit überschaubaren Qualitäten. „Wenn sie singt, klingt es wie ein quietschendes Wagenrad“, findet die Ornithologin und bereitet gedanklich ihren Arbeitstag vor. Mit Drohnen wird sie wieder einmal versuchen, Nistplätze der Rohrweihe zu erkunden.

Die Zusammenarbeit mit den Landwirten, auf deren Äckern der Greifvogel nistet, wird immer komplikationsloser. Wenn alles klappt, kann das Nistgebiet kartiert und von der Ernte ausgenommen werden. Windmühlen-Politik. Doch sie ist es wert, probiert zu werden.

„Sehen Sie?“, fragt die 32-Jährige und nickt mit dem Kopf in Richtung eines Gartenrotschwanzes, der gerade auf einer Bank nach was auch immer gesucht hat. Die Vogelwelt ist noch immer vielfältig – trotz aller Sorgen, die Viren für Meisen und gefährdete Brutplätze bereiten.