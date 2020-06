Mitte Februar lächeln sie noch freudestrahlend und mit Zuversicht im Hinblick auf gemeinsame Aufgaben in die Kamera. Ein Vierteljahr nach der Wahl ist es mit der Harmonie unter den Vorstandsmitgliedern des Steinfurter Kunstvereins offenbar vorbei. Sowohl Schriftführerin Monika Frieling als auch die Beisitzerinnen Martina Döring und Erika Leusbrock sind von ihren Ämtern zurückgetreten. Auch die ehemalige Vorsitzende Regina Hemker-Möllering hat die Brocken hingeworfen und ist nicht länger bereit, den Vorstand von Aufgaben, die insbesondere die Verwaltung des Beifang-Hauses betrifft, zu entlasten.

Die Kritik entzündet sich insbesondere am Führungsstil des neuen Vorsitzenden Peter Weidlich. Mangelnde Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit werfen die Frauen dem 73-jährigen Borghorster vor. Sie fühlen sich in vielen Entscheidungen nicht ausreichend informiert und übergangen. „Teamarbeit sieht anders aus“, sagt Hemker-Möllering und bedauert wie Erika Leusbrock, dass ihre ehrenamtliche Arbeit nicht ausreichend wertgeschätzt wird. Beide fügen eine ganz Reihe von Beispielen an, wo Weidlich ihrer Meinung nach eigenmächtig und ohne Rücksprache zu halten, gehandelt habe. Manches sei nur eine Kleinigkeit, in der Summe hätten die Vorfälle das Fass allerdings zum überlaufen gebracht.

Vorstand weiter geschäftsfähig

Peter Weidlich selber hält die Kritik für unberechtigt. Er reagiert gelassen: „Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen.“ Er sei im Februar als Vorsitzender angetreten, um dem Kunstverein neue Impulse zu geben, etwa die Ausstellungen neu zu organisieren, Künstler-Porträts auf der Homepage einzustellen oder eine Puppenbühne aufzubauen. „Dafür bin ich unter anderem auch gewählt worden. Das alles macht mir unheimlich Spaß“, versteht Weidlich die ganze Aufregung nicht, räumt aber auch ein: „Ich kann nicht alles auf einmal machen.“ Und er fügt an: „Corona hat auch die Arbeit im Kunstverein nicht einfacher gemacht.“ Das wiederum müssen auch Hemker-Möllering und Leusbrock eingestehen. Wie mit der Situation umzugehen sei, darüber müsse aber ebenfalls gemeinsam und nicht im Alleingang geredet werden.

Gibt es eine Lösung, die alte Harmonie wieder herzustellen? Fakt ist zunächst einmal, dass der Vorstand des Kunstvereins trotz der Rücktritte weiter geschäftsfähig ist. Aber: Im Verlauf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung nach den Ferien will Weidlich das Thema zur Sprache bringen und die freien Ämter wieder besetzen. Zwischenzeitlich hat es darüber hinaus schon Versuche gegeben, zwischen den Parteien zu vermitteln. „Vielleicht sollten wir uns noch einmal mit einem Moderator an einen Tisch setzen“, hat Hemker-Möllering noch ein Fünkchen Hoffnung, den Haussegen wieder gerade zu rücken. „Die Entwicklung tut mir schon sehr weh“, sagt sie.