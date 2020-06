Keine Büros für Mitarbeiter

Es klingt schon paradox: Die Stadt hat Stellen ausgeschrieben, aber keinen Platz, die Mitarbeiter räumlich unterzubringen. Das betrifft Mitarbeiter in spe für das Tiefbaubauamt und das Hochbauamt sowie für den von der Politik gewünschten Fördermanager. „Auch ohne die noch zu besetzenden Stellen gibt es einen Fehlbedarf an mindestens sechs Arbeitsplätzen im Baudezernat und Abwasserbetrieb. Weitere sieben Stellen sollen kurz bis mittelfristig besetzt werden, zwei weitere Arbeitsplätze werden vom Abwasserbetrieb benötigt“, untermauerte Baudirektor Peter Pesch am Montagabend im Hauptausschuss seinen dringenden Appell an die Politik, einer Containerlösung (acht mobile Raumeinheiten) auf der grünen Wiese hinter dem alten Lehrerseminar (Bauamt) zuzustimmen, um den kurzfristig notwendigen Bedarf an Arbeitsplätzen für das Baudezernat und den Abwasserbetrieb sicherzustellen. Eine Zwischenlösung, so Pesch, für zwei bis drei Jahre. Andernfalls werde man „ins Stocken geraten und das Arbeitsprogramm nicht mehr schaffen“.

Die Kommunalpolitiker aller Fraktionen trauten ihren Ohren kaum. „Eine bestehende Grünfläche, die zumal der Mittelpunkt der Fördergemeinschaft Diekamp/Düsternstraße in dem Wohngebiet ist, zu vernichten, ist sehr ambitioniert. Zumal der Antrag erst eine Woche bekannt ist und sozusagen aus dem Nichts auf den Tisch kam“, monierte FDP-Fraktionsvorsitzende Dr. Beate Janinhoff und forderte den Baudirektor auf, Alternativen zu prüfen. Und sie sagte auch gleich, welche das sein könnten. Sie könne sich gut vorstellen, dass die Container auf dem befestigten Parkplatz am Alten Lehrerseminar oder auf dem benachbarten Spielplatz aufstellt werden könnten. Auf dem Spielplatz allerdings nur, wenn dieser auf die grüne Wiese hinter dem Lehrerseminar verlegt wird.

CDU-Fraktionschef Ralph Perlewitz sprach von einer „katastrophalen Lösung“, die der Baudirektor da vorgestellt habe. Eine Container-Lösung sei die denkbar schlechteste. Perlewitz favorisierte eine Lösung in den Bestandsimmobilien der Stadt. Die Stadt habe nicht für 2,8 Millionen Euro eine Schule gekauft, sagte Perlewitz, um jetzt teure Container aufzustellen.

Die Anmietung mit acht Arbeitsplätzen, einer WC-Einheit und einem kleinen Besprechungsraum bezifferte die Stadt mit 3500 Euro Mietkosten im Monat. Für Hausanschlüsse, Gründung, Installation und Umfeld kalkuliert die Stadt mit rund 60000 Euro. Bei einer Standzeit von 24 Monaten rechnet die Stadt mit Kosten in Höhe von 144 000 Euro.

Pesch konterte, dass die Einrichtung von acht Büroarbeitsplätzen in den Schulgebäuden an der Rosenstraße und an der Hermannstraße aufgrund aufwendiger Brand- und Arbeitsschutzauflagen noch teurer würden. Zudem seien bei diesen Standorten die kurzen Wege zum Bauamt nicht mehr gegeben. Pesch verteidigte seine Containerlösung auf der grünen Wiese, befand sie als „tragfähig und wirtschaftlich“. Es müsse kein Baum gefällt werden und die Veranstaltungen der Wohngemeinschaft könnten weiterhin nebeneinander stattfinden. Den Vorwurf, den Kommunalpolitikern etwas unterjubeln zu wollen, wies er energisch zurück: „Wir sehen uns als Arbeitgeber in der Pflicht.“

Sehr bedenklich fand Perlewitz die Argumentation des Baudirektors, dass drei Mitarbeiter nicht eingestellt werden können, weil es für sie keine Büros gibt. Hier werde bewusst Druck auf die Politik aufgebaut.

Werner Schweck, vom Vorstand der Fördergemeinschaft Düsternstraße/Diekamp unterstrich in der Sitzung noch einmal, wie wichtig die Wiese für das aktive Miteinander (Bolzplatz, Bouleplatz, Nachbarschaftsfeste) sei. Immerhin habe die Gemeinschaft 1000 Mitglieder, davon seien 80 Prozent organisiert. Schweck: „Wir lieben diesen Platz. Das ist unser Mittelpunkt!“

Fazit des teilweise kontroversen Schlagabtausches: Eine Containerlösung auf der grünen Wiese fand keine Zustimmung. Bis zur Sitzung des Rates am 25. Juni soll der Baudirektor die zwei Alternativ-Standorte (Parkplatz und Spielplatz) prüfen.