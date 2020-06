Mit Abstand, dafür auf der großen Bühne

Am 91. Geburtstag ihrer Namenspatronin Anne Frank erhielten die 98 Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs 2020 ihre Zeugnisse – klassenweise und mit Abstand, dafür aber auf der großen Bühne.

Nach einer Begrüßung durch das Schulleitungsteam Rainer Sandkötter und Andreas Sornig richtete Christa Waschkowitz-Biggeleben, stellvertretende Bürgermeisterin, ebenfalls viermal die Grußworte an die Schülerschaft. Sie fand ermutigende und lobende Worte für Schüler sowie für Eltern und Lehrer, die ihnen als Begleiter zur Seite standen.

Wie sehr der Jahrgang von der Coronapandemie betroffen war, thematisierte Schulleiter Andreas Sornig in seiner Rede sehr deutlich: Schulschließung, Homeoffice, Selbstständiges Lernen sowie die Herausforderung, sich stets zu motivieren und eben nicht auf die Ablenkungen des heimischen Umfelds hereinzufallen.

„Und als die Schule für euch wieder anfing, gab es die nächsten Enttäuschungen: keine Motto-Woche, kein Tag X, kein Abschlussball. Stattdessen Abstandsregeln und Maskenpflicht. Alles in allem viele Verbote und Restriktionen, die eure Freiheit sehr stark einschränkten.“

Die Bedeutung und vor allem Wertschätzung von „Freiheit“, nämlich tun und lassen zu können, was und wann man möchte, ist allen Schülern in den letzten Wochen sicher bewusst geworden. Möglicherweise, so vermutete Andreas Sornig, hat der ein oder die andere auch an die Namensgeberin der Schule gedacht, die ihre Freiheit nach dem 13. Geburtstag nie mehr zurückgewonnen hat und im Alter von 15 Jahren im KZ Bergen-Belsen starb, kurz vor der Befreiung von der NS-Diktatur. „Freiheit“ lautet das diesjährige Motto des Anne-Frank-Zentrums zum 75. Jahrestag.

Umso wichtiger, dass die Schülerinnen und Schüler nach und nach ein Stück ihrer Freiheit zurück gewonnen haben und – wenn auch mit Einschränkungen – zum Ende noch ein bisschen Schulnormalität genießen konnten.

So dankte er abschließend allen „für das verantwortungsvolle Einhalten der Hygieneregeln in der Schule, an den letzten Schultagen und während der Prüfungszeit – auch wenn sie zu Lasten Eurer Freiheit gingen“.

Rainer Sandkötter wagte einen Blick in die Glaskugel. Er thematisierte dabei sowohl die Probleme der Vergangenheit in puncto Freiheitsberaubung und Einschränkung während der DDR Zeit, als auch die Verharmlosung des Holocausts durch den AfD-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland, um alle Abschlussschülerinnen und Schüler zu ermutigen, sich getreu des Leitbildes ihrer Schule zu engagieren, egal ob politisch, sozial oder im Zeichen der Umwelt.

Dabei betonte er vor allem, dass es wichtig ist, Demokratie zu leben, sich eine Meinung zu bilden und aktiv zu sein, um im Leben etwas erreichen und bewegen zu können.

Bevor die Vergabe der Abschlusszeugnisse durch die Klassenleitungen Herr Kempen (10a), Frau Passe (10b), Frau Schewe (10c) sowie Frau Kempen (10d) erfolgte, richteten die jeweilige Elternvertretung sowie Klassensprecher dankende Worte an all diejenigen, die in der Zeit an der AFR „mitgezittert und mitgefiebert, manchmal auch mitgelitten haben“,

Und so durften sich 90 Prozent der Absolventen über ein Zeugnis mit Fachoberschulreife, 50 Prozent sogar mit einem Qualifikationsvermerk, freuen.