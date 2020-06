Lügde, Bergisch Gladbach und zuletzt Münster: In Nordrhein-Westfalen scheint es immer mehr Fälle schweren Kindesmissbrauchs zu geben. Heinz Hilgers, der Präsident des Deutschen Kinderschutzbunds (DKSB) in Berlin, sieht es nüchtern: Der Fall Lügde habe dazu geführt, dass in NRW die Ermittlungsbehörden „personell aufgerüstet“ wurden – eine Forderung, die der Kinderschutzbund seit Langem erhebe. Dass Ermittler bei Kindesmissbrauch inzwischen als Lockspitzel im Darknet fungieren dürfen, werde mit Sicherheit zu noch weiteren schlimmen Enthüllungen führen.

Der DKSB-Bundesverband nahm die Fälle in Münster zum Anlass für eine deutschlandweite Pressekonferenz; nicht zuletzt als Reaktion auf die vielen öffentlichen Forderungen nach Strafrechtsverschärfung. Grundsätzlich begrüße auch der Kinderschutzbund, wenn der Handel mit Kinderpornografie als Verbrechen, nicht als Vergehen verfolgt werde: „Weil der Handel einen Markt entstehen lässt, der direkt zu weiterem Missbrauch führt“, so Hilbers.

Geld für Präventionsarbeit

Dennoch sei die präventive Wirkung härterer Strafen relativ gering. Vor allem dürfe sich die Politik nicht einfach mit dieser Forderung aus der Verantwortung stehlen, sondern müsse gute Präventionsarbeit ermöglichen. Und die koste Geld.

Die Stärkung von Kinderrechten verspreche den besten Schutz. „Wir müssen von den Kindern aus denken“, meint DKSB-Vizepräsidentin Sabine Andresen dazu. Nötig sei dreierlei: zum einen qualifizierte, vertrauensvolle Ansprechpartner in Schulen und Kitas sowie gut ausgestattete Beratungsstellen, damit Kinder wissen, an wen sie sich wenden können; zum anderen die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für sexuellen Missbrauch, damit Strategien und Netzwerke der Täter leichter erkannt werden; und schließlich eine kindgerechte Justiz, deren Vertreter für den Umgang mit Kindern ausgebildet werden, auch um die Zahl der Befragungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Aussagen von Kindern und Jugendlichen ernst nehmen

Die Fälle in Münster hätten wieder deutlich vor Augen geführt, dass auch Frauen, sogar Mütter in Missbrauchsstrukturen verwickelt sein können, sagt Andresen: „Das wollte früher niemand glauben.“ Umso wichtiger, Kindern und Jugendlichen besser zuzuhören und ihre Aussagen ernst zu nehmen.