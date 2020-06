Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in das frischsanierte Bergfreibad eingedrungen und haben Glasscherben ins Schwimmbecken geworden. Das berichtete Stadtwerke-Betriebsleiter Robert Ohlemüller am Donnerstag im Gespräch mit dieser Zeitung. „Wir haben es zum Glück frühzeitig bemerkt“, lobte Ohlemüller das Team um die Schwimmmeister vor Ort. Der Bereich am Sprungturm sei abgesperrt worden, das Freibad konnte geöffnet bleiben. Während der normale Betrieb weiterlief, tauchten die Mitarbeiter in die Sprunggrube und entfernten die Glasscherben. Ohlemüller ärgert dieser Vandalismus, der nun eine Anzeige bei der Polizei zur Folge habe. Billigend hätten die Eindringlinge in Kauf genommen, dass Menschen verletzt werden. „Das ist wirklich erschreckend.“