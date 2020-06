Einige Wochen ist es jetzt her, dass Markus Ossendorf (50) aus Metelen die Idee kam: In die Pedalen treten für die Kinderkrebshilfe Münster. Aber nicht allein, sondern mit Vereinskollegen des RSV Metelen, Mitarbeitern von 2G und jeder Menge Freiwilliger. Der Clou: Mitmachen kann bei der anstehenden 24-Stunden-Challenge wirklich jeder.

„Jeder, der ein Rad hat, ganz gleich was für eins, kann mitmachen und Spenden sammeln“, berichtet Markus Ossendorf. Die Idee: Jeder Fahrer sucht sich Sponsoren oder spendet selbst für jeden gefahrenen Kilometer einen frei gewählten Betrag. „Jeder so, wie er kann und möchte. Jeder Cent hilft.“

​Start ist am Samstag um 12 Uhr vor der Firmenzentrale bei 2G, Benzstraße 3. Von dort starten die RSV-Radler auf drei offiziellen Touren über 50, 100 und 360 Kilometer kreuz und quer durch den Kreis Borken und darüber hinaus. Die lange Route führt bis ins Ruhrgebiet.

Die Coronakrise war der Auslöser. „Es fallen ja deswegen alle Radrennen und Marathons aus. Doch krebskranke Kinder brauchen weiterhin jede erdenkliche Hilfe. Darum wollen wir die Kinderkrebshilfe in Münster unterstützen.“

Niemand muss die drei offiziellen Routen mitfahren. Markus Ossendorf erklärt: „Jeder kann sich ganz frei seine Route, die Länge und den Startpunkt aussuchen.“ Einzige Bedingung: Der Start sollte am Samstag um 12 Uhr erfolgen und die Kilometer binnen 24 Stunden gefahren werden. Solange läuft die Challenge. Pausen sind kein Problem.

​„Es darf aber natürlich jeder gerne zum offiziellen Startpunkt kommen“, so Markus Ossendorf. Momentan rechnet der 50-Jährige dort mit etwa 40 Startern. Und wer sich fragt, warum bei 2G, dem sei gesagt: Zum einen ist das Unternehmen Arbeitgeber von Markus Ossendorf und zum anderen Spender.

Das System ist dabei einfach. Die gefahrenen Kilometer können über eine App gemeldet werden. In der App dann dem Club „RSV Spenden Challenge“ beitreten. Für alle technisch nicht so Versierten gilt: Einfach eine E-Mail an an den RSV Metelen mit der gefahrenen Kilometerzahl senden (info@rsv-metelen.de).

Die Spendengelder überweist aber jeder Teilnehmer selbst an die Kinderkrebshilfe Münster. Diese hat bei der Sparkasse Münsterland Ost (Verwendungszweck: RSV Spenden Challenge) ein Konto für die Aktion eingerichtet. Die Bankverbindung ist auf der Internetseite des RSV Metelen zu finden.

Bei der 24-Stunden-Challenge ist es auch möglich, in den Abendstunden oder nachts zu radeln. „Da sind die Straßen schön frei. Das hat auch seinen Reiz.“ Das Heeker Hotel am Markt lässt seine Türen für die Teilnehmer die ganze Zeit geöffnet, sodass dort jeder seine Wasserflasche auffüllen oder die Toilette nutzen kann. Markus Ossendorf hofft auf insgesamt 100 Teilnehmer.