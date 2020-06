Der Einzelhandel wurde von den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie hart getroffen und war wochenlang geschlossen. Langsam lockert sich alles wieder – allerdings unter Hygiene-Auflagen.

Verwaltung und Politik wollen den Einzelhändlern in der Warendorfer Innenstadt in diesem Jahr drei verkaufsoffene Sonntage ermöglichen: 6. September Fiesta Championata (bereits abgesagt); 18. Oktober Fettmarkt und 16. Dezember Weihnachtsmarkt. Bürgermeister Axel Linke will sich persönlich dafür einsetzen, dass die verkaufsoffenen Sonntag stattfinden.

Das sagte Linke jüngst im Hauptausschuss den von der Corona-Krise gebeutelten Einzelhändlern zu. „Der Einzelhandel befindet sich in einer existenzbedrohenden Lage. Wir möchten den Kaufleuten das Signal geben: Wir kämpfen für sie.“

Viele Ladengeschäfte hatten wochenlang geschlossen bleiben müssen. Das war eine der Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Da die verkaufsoffenen Sonntage in der Regel immer in Veranstaltungen eingebettet waren, die aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr aber wohl nicht alle stattfinden werden, sucht die Stadt nach einem anderen Aufhänger.

Das Ladenöffnungsgesetz sieht vor, dass verkaufsoffene Sonntage im öffentlichen Interesse liegen müssen. Linke will die verkaufsoffenen Sonntage mit der Stärkung des Einzelhandels begründen. Ob die Gewerkschaft Verdi da mitspielen wird, vermochte Linke nicht zu sagen. Die Verwaltung will zur Ratssitzung am Donnerstag, 25. Juni, eine Vorlage erarbeiten.