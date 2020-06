Wenn es am Montagabend ab etwa 22 Uhr an der Zeche, am Bürgerzentrum Schuhfabrik und an anderen Gebäuden rot strahlt, ist das ein Zeichen. Ein Zeichen, dass es – zumindest symbolisch – brennt.

„Das ist die Alarmstufe Rot für die Veranstaltungsbranche“, sagt Stephan Baukmann als Sprecher der Veranstaltungsunternehmen Ahlens. Die haben sich zusammengeschlossen, um an der bundesweiten „Night of Light“, der Nacht des Lichts, teilzunehmen. Damit will die Branche auf ihre coronabedingte Notlage hinweisen. Stephan Baukmann: „Wir haben keine Lobby wie die Automobilindustrie. Dabei gehören wir zu einer der größten Branchen des Landes.“ Allein in Ahlen haben sich über 20 Veranstalter zusammengeschlossen, um auf ihre prekäre Lage aufmerksam zu machen.

Alarmstufe Rot gilt für ihre Unternehmen und die Mitarbeiter. Keine Feste, Festivals oder Veranstaltungen, das heißt: keine Einnahmen bei laufenden Kosten. Das, so die Veranstalter, gehe unternehmerisch nicht mehr lange gut.

„Wir wollen einen Rahmendialog mit der Politik, um unsere sehr weit verzweigte Branche vor einer gewaltigen Pleitewelle verbunden mit dem Verlust hunderttausender Arbeitsplätze zu bewahren“, betont auch Michael Oertel. Das könne neben der materiellen Not auch zum Ausbluten des kulturellen Lebens hier und im ganzen Land führen.

Begleitet wird die Lichtaktion von einem stillen Protest der beteiligten Unternehmen – in Ahlen beteiligt sind neben den privaten Unternehmen auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und die Projektgesellschaft Westfalen: „Allein durch den Wegfall der Einnahmen aus Veranstaltungen geht uns ein fünfstelliger Betrag verloren“, erklärt deren Geschäftsführer Hermann Huerkamp. Die Teilnehmer stellen alles, was an Material, Deko und Energie nötig ist, um diese spektakuläre Aktion umzusetzen, aus eigenen Mitteln. „Es ist wirklich die viele Existenzen bedrohende Situation, eben Alarmstufe Rot, für uns“, fasst Stephan Baukmann abschließend zusammen.

Alle in rot angestrahlten Gebäude sind unter #nightoflight2020 auf Instagram oder Facebook zu sehen.