Fliegende Kamera spürt Kitze auf

Drei Burgsteinfurter Schüler engagieren sich als Drohnenpiloten in der Wildrettung

Burgsteinfurt -

Der kleine schwarze Koffer, den Sebastian Kordts an diesem Freitagvormittag mit zum Hof Stoyke in Veltrup gebracht hat, ist unscheinbar – doch er hat es in sich. Beim Öffnen des Deckels offenbart sich Flugtechnik vom Feinsten: Eine Kamera-Drohne mit besonderen Fähigkeiten. „Die Drohne kann neben normalen Fotos und Videos auch Wärmebilder aufnehmen“, sagt der 14-jährige Schüler des Gymnasiums Arnoldinum.