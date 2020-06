Dem Ordnungsamt der Stadt Ahlen sind bis Montag die Anschriften von 83 Beschäftigten übermittelt worden, die in dem vom Covid-19-Ausbruch betroffenen Tönnies-Werk in Rheda-Wiedenbrück tätig sind und in Ahlen ihre Wohnung haben. Das teilte die Stadt am Vormittag auf Redaktionsanfrage mit.

Darunter, so heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus, befinden sich sowohl fest angestellte Mitarbeiter aus verschiedenen Betriebsabteilungen als auch im Rahmen von Werksverträgen Beschäftigte. Sämtliche Betroffene seien unter Quarantäne gestellt worden, drei von ihnen hätten sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Alle Betroffenen müssten sich solange in ihren Wohnungen aufhalten, bis sie negativ auf Corona getestet sind.

Ebenso dürfen Haushaltsangehörige bis zum Nachweis der Corona-Freiheit die Wohnungen nicht verlassen. In Schulen und Kitas besteht zurzeit ein Betretungsverbot für Kinder betroffener Tönnies-Beschäftigter. Der Kreis Warendorf hatte am Samstagnachmittag eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Im Gegensatz zu anderen Orten bestehen in Ahlen keine Sammelunterkünfte. Die hier ansässigen Tönnies-Beschäftigten bewohnen ausschließlich private Wohnungen, wie es weiter heißt.

Sämtliche Familien werden seit dem Wochenende von der örtlichen Ordnungsbehörde aufgesucht. Die Stadt Ahlen steht mit ihnen in Kontakt, auch um deren Versorgung sicherzustellen. Beamte der Kreispolizeibehörde Warendorf überwachen die Einhaltung der Quarantänepflicht.