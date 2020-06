Einzigartiger Ablauf mit Abstand

Zum allerletzten Mal während des 150-jährigen Bestehens der städtischen Realschule Lüdinghausen ist am Freitag (19. Juni) der zehnte Jahrgang verabschiedet worden. Mit der Entlassung des Jahrgangs ist die Realschule Geschichte, wie Bürgermeister Richard Borgmann in seiner Rede feststellte.

Es war in mehrfacher Hinsicht eine besondere Feier, heißt es im Pressebericht. Zum einen werden die Schüler dieses Jahrgangs als letztmaliger Entlassjahrgang in die Annalen eingehen, betonte die kommissarische Schulleiterin Kathrin Börtz. Zum anderen prägte die Corona-Pandemie die letzten Schulwochen und -monate, insbesondere aber auch die Entlassfeier.

Der Unterricht verlief vollkommen anders als gewohnt – in halber Klassenstärke, mit Sicherheitsabständen, nicht alle Fächer konnten unterrichtet werden. Es war eine Mischung aus Distanz- und Präsenzunterricht. Und auch die einwöchige Schulfahrt nach Südengland Ende Mai fiel dem grassierenden Virus zum Opfer. Die Party, die für den Abend nach der offiziellen Zeugnisübergabe geplant war, musste ebenfalls gestrichen werden.

Mit viel Abstand

Der offizielle Teil lief anders ab als das normalerweise. Anstatt „dicht gedrängt, Schulter an Schulter“, wie der Bürgermeister es ausdrückte, in den Reihen der Aula zu sitzen, gab es nun den gebotenen Sicherheitsabstand, indem die Veranstaltung in drei Blöcken für jede Klasse einzeln ablief.

Die Lehrerschaft schaffte es dennoch, dem Event eine festliche Note zu verleihen, heißt es weiter. Um in den Zuschauerreihen die Corona-bedingten Abstände zu wahren, waren die Plätze, die eingenommen werden durften, mit Knicklichtern markiert. Die Bühne und eine Wand waren geschmückt mit metallic-farbenen Luftballons. Ein schwarzer Bilderrahmen, auf dem in goldenen Lettern „Abschluss 2020“ prangte, diente mit den Ballons als Vorder- beziehungsweise Hintergrund für ein Abschiedsfoto, das jeder Schüler von sich machen lassen konnte. Die Wege in die Aula und hinaus waren mit Absperrband gekennzeichnet, so dass es beim Betreten und Verlassen der Aula nicht zu Engpässen kam. Dieses Absperrband war mit dem Schriftzug „Zombie outbreak“ versehen. Börtz verwies in ihrer Rede darauf, dass Schüler zuvor diesen Ausdruck spaßeshalber in Bezug auf Corona verwendet hatten und bedankte sich nun dafür, dass dieser Gag im Absperrband aufgegriffen werden konnte.

Duo sorgt für Musik

Ein musikalisches Rahmenprogramm gab es wie gewohnt: Die ehemalige Realschülerin Anna Nettlenbusch ließ es sich nicht nehmen, ein letztes Mal für tolle Klänge zu sorgen. Sie begleitete die Abschlussschülerin Kristina Khodossevich, die während ihrer Realschulzeit regelmäßig als Sängerin auf der Bühne gestanden hat, am Klavier und mit der Gitarre. So füllten sie die Pausen zwischen den Reden mit Coverversionen bekannter Popsongs.

Schülersprecherin Anna Wolf bedankte sich für die schöne Zeit an der Realschule, an der sie sich zu Hause fühlte. Einer der Gründe dafür könne allerdings gewesen sein, dass sie nur drei Minuten von der Schule entfernt wohnt, wie sie augenzwinkernd hinzufügte. Sie betonte, dass es eine „After-Corona-Party“ geben werde.

Börtz‘ Einsatz im letzten Schuljahr als kommissarische Schulleitung wurde gewürdigt. Die Corona-Krise stellte eine besondere Herausforderung dar, die sie laut Pressebericht hervorragend gemeistert hat. Jeder Schüler schenkte ihr eine Blume. Präsente gab‘s außerdem für Hausmeister Bernd Hörsken und die Sekretärin Gerti Suttrup.

Die Real- und die Hauptschule ersetzt die Sekundarschule, an der ab dem kommenden Schuljahr alle Jahrgänge von Klasse fünf bis zehn unterrichtet werden.