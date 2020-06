Wie die Kreispolizeibehörde Steinfurt berichtet, ermittelt sie seit Herbst 2019 gegen eine mutmaßliche Drogenbande aus Rheine. Eine hierzu eingerichtete Ermittlungskommission fand heraus, dass die mehrköpfige Gruppe sich offensichtlich in den Niederlanden mehrmals wöchentlich mit Marihuana und Kokain versorgte. Von Rheine aus soll dann der Vertrieb der Drogen zu Zwischenhändlern und über diese bis in den Straßenhandel organisiert worden sein. Neben Rheine fanden die Drogen nach den bisherigen Erkenntnissen auch ihren Absatzmarkt bis nach Ibbenbüren und Emsdetten.

Am Montag (22. Juni) nahmen die Beamten laut der Mitteilung mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften einen 34-jährigen Beschuldigten während eines Drogentransportes fest. Im Fahrzeug des Mannes sei etwa ein Kilogramm Marihuana sowie ungefähr 1800 Euro Bargeld sichergestellt worden. Unmittelbar danach seien mehrere Wohnungen in Rheine und eine Wohnung in Lingen durchsucht worden, wobei insgesamt etwa 3,5 Kilogramm Marihuana, 15 Gramm Kokain und circa 12.000 Euro Bargeld beschlagnahmt worden seien.

In Lingen wurde darüber hinaus nach Polizeiangaben „eine professionell betriebene Marihuanaplantage” im Keller eines Mehrfamilienhauses entdeckt. Mieter der Kellerräume war der zuvor festgenommene 34-Jährige. „Die Plantage war frisch abgeerntet”, berichtet die Polizei, geht aber aufgrund der sichergestellten 264 Pflanztöpfen und des professionellen Zubehörs von einem Mindestertrag von 10 Kilogramm Marihuana pro Ernte aus.

Neben dem 34-jährigen Mann aus Lingen wurden am Montag noch drei weitere Männer aus Rheine festgenommen. Der 34-Jährige sowie ein 29-jähriger und ein 28-jähriger Mann aus Rheine, deren Wohnungen am 22.06.2020 durchsucht worden waren, wurden am Dienstag dem Haftrichter in Rheine vorgeführt. Dieser erließ gegen die drei Beschuldigten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster jeweils Haftbefehl. Der vierte zunächst vorläufig festgenommene Mann wurde entlassen.