Wie die Polizei berichtet, haben zwei junge Frauen und zwei junge Männer in Beckum versucht, zwei Fahrzeuge mit rumänischen Kennzeichen in Brand zu setzen. Die Polizei Warendorf sucht jetzt Zeugen für diese Tat. Ob es sich bei den Betroffenen um Mitarbeiter der Firma Tönnies handelte, wollte die Polizei nicht kommentieren. Wörtlich teilte sie mit, dass die „Nutzer Beschäftigte des von Corona betroffenen Schlachtbetriebs im Kreis Gütersloh sind.“

In der Nacht von Montag auf Dienstag bemerkten gegen 23.40 Uhr Bewohner eines Mehrfamilienhauses, dass in einem Wendehammer an der Sonnenstraße in Beckum Gegenstände unter zwei geparkten Fahrzeugen in Brand gesetzt wurden. Die Feuer konnten noch rechtzeitig gelöscht werden, so dass größere Schäden an den Fahrzeugen verhindert wurden, teilt die Polizei mit. Wer die Brände unter den Autos löschte, teilte die Polizei nicht mit.

Durch eine Zeugin wurden vier Personen beobachtet, die über einen Fußweg im Bereich des Wendehammers in Richtung Kollenbach davonliefen. Es handelte sich um zwei junge Frauen und zwei junge Männer. Einer der Männer hielt einen Stock, ähnlich eines abgebrochenen Besenstiels, in der Hand. Die beiden Frauen waren etwa 17 bis 19 Jahre alt, hatten lange glatte schwarze Haare und sprachen Deutsch.