„Oberstes Ziel: Infektionswelle eindämmen“

Lockdown: In Warendorf können die Menschen die Lage nicht fassen. Alle Pläne werden mit einmal über den Haufen geworfen. Viele wollen sich auf Corona testen lassen. Besonders begehrt ist der Befund, wenn man in Urlaub fahren möchte. Mittlerweile hört man immer häufiger, dass im Urlaubsland ein Corona-Test verlangt wird, wenn man aus dem Kreis Warendorf kommt.

In Kürze sollen Corona-Test auch bei Hausärzten möglich sein, informierte die Stadt. „Die 38 000 Bewohner der Stadt Warendorf müssen sich noch einmal auf harte Lebenseinschränkungen einstellen“, hätte sich Bürgermeister Axel Linke etwas anderes gewünscht. Dass der Lockdown für den gesamten Kreis Warendorf angeordnet wurde, kann der Bürgermeister nicht gutheißen: „Ich hätte mir eine regionale Betrachtung der Corona-Fälle gewünscht.“

Ab Donnerstag müssen alle Schulen und Kindergärten wieder geschlossen werden. Der Lockdown gilt zunächst für eine Woche. Voraussetzung für eine Aufhebung wäre, dass es keine Infektionswelle über die Beschäftigten der Fleischwarenfabrik Tönnies (im benachbarten Kreis Gütersloh) hinaus gibt. Linke: „Oberstes Ziel muss es sein, die Infektionswelle einzudämmen.“

Verschärfte Kontaktbeschränkungen

Aktuell an Covid-19 erkrankt sind sechs in Warendorf wohnende Mitarbeiter des Fleischverarbeiters. Weitere 19 fest Angestellte des Unternehmens plus deren Familien – ebenfalls aus Warendorf – stehen unter Quarantäne, gaben Bürgermeister Axel Linke und der Erste Beigeordnete Dr. Martin Thormann am Mittwoch, einen Tag nach der Verkündung des Lockdown durch das Land, einen ersten Lagebericht.

Und sie sagten, was sich jetzt von einen auf den anderen Tag ändert. Es gelten wieder verschärfte Kontaktbeschränkungen: Treffen von mehr als zwei Personen oder von Personen aus mehr als einem einzigen Hausstand. Geschlossen bleiben Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Theater und Kinos. Verboten sind Konzerte, Picknick und Grillen in Parks. Fitness-Studios müssen ebenfalls wieder schließen, Saunen und Indoor-Sportanlagen. Verboten sind Kontaktsportarten wie Fußball – auch im Freien.

Versammlungen verboten

Für die Gastronomie gilt: Bars und Thekenbetrieb in Gaststätten schließen, in Restaurants gelten Kontaktverbote. Weiter geöffnet bleiben dürfen die Volkshochschule sowie das Freibad, das war zunächst anders kommuniziert worden. Grundsätzlich verboten sind Versammlungen. Es gibt Ausnahmen, so Linke. Laut Corona-Schutzverordnung seien öffentlich-rechtliche Gremien wie die Ratssitzung erlaubt.

Auf die Frage, wie viel Öffentlichkeit in der AWG-Sporthalle, in der die 42 Ratsmitglieder Donnerstag tagen, hergestellt werden kann, antwortete Thormann: „So viel Öffentlichkeit wie wir noch nie hatten, ist möglich.“ Es gilt ein Hygiene-Konzept und Abstände sind einzuhalten. Auch der Reit- und Fahrverein, so Linke, hätte seine Sitzung nicht absagen müssen.