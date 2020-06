Der Storchenbeauftragte des Nabu hat den Jungtieren gemeinsam mit Michael Jöbges vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) gerade Ringe angelegt, um im besten Fall ihr weiteres Leben zu verfolgen: Jeder Ring ist mit einer individuellen Nummer versehen, die beim Institut für Vogelforschung in Wilhelmshaven hinterlegt ist. Dort laufen alle Sichtungen von Störchen zusammen – und wenn der Nachwuchs eines Tages irgendwo auf der Welt gesichtet wird, lässt sich bestimmen, dass seine Wiege in Gronau oder Alstätte stand.

Speisekarte ist kurz

Woher das Brutpaar an der Haarmühle stammt, lässt sich nicht feststellen, keines der beiden Elterntiere ist beringt. Deshalb kann Thomas Keimel auch nicht sicher sagen, ob es das gleiche Paar ist, dass seit dem Aufstellen des Nistplatzes im Jahr 2017 dort brütet. In den ersten beiden Jahren gab es noch keinen Nachwuchs, im vergangenen Jahr waren es zwei Küken, diesmal ist es eines. „Das könnte noch eine Folge der letzten trockenen Sommer sein“, vermutet der Nabu-Experte. Störche würden nämlich immer nur so viele Jungtiere aufziehen, wie es das Nahrungsangebot hergibt. Und da ist die Speisekarte der am liebsten in Feuchtwiesen nach Fröschen und ähnlichen Tieren suchenden Vögel in heißen und trockenen Jahren kurz. „Sie müssen dann sehr weit fliegen, um an Nahrung zu kommen.“

Um wenigstens einen Nachkommen am Leben zu erhalten, sind die Eltern nicht zimperlich: Wenn es zu wenig Futter gibt, werden schwache Jungtiere aus dem Nest gestoßen . . .

Bald erste Flugversuche

Für die Beringung erhielten Keimel und Jöbges Unterstützung vom THW: Christian Langermann brachte die Naturschützer mit der Gelenkarbeitsbühne „LEO“ sicher in die luftigen Höhen der Nester.

Etwa Mitte Juli werden die jungen Störche ihre ersten Flugversuche unternehmen, schätzt Thomas Keimel. Nach ein paar zunächst noch wackeligen Runden um ihre Nest werden sie sich wenige Wochen später auf den Weg gen Süden machen – lange vor ihren Eltern, die sich nach der anstrengenden Kindererziehung erst noch ein Erholungspäuschen gönnen.

Unterwegs werden sie sich einem anderen Trupp Artgenossen anschließen, der immer größer wird. Bis sie das Mittelmeer erreichen. Dort ist dann wahrscheinlich Endstation für den Winter – den Weg übers Meer nach Afrika nehmen nur noch wenige Störche auf sich, die meisten bleiben in Spanien, wo sie auf Müllkippen nach Nahrung suchen.

Im nächsten Frühjahr werden sie dann zurückkehren – und vielleicht in der Nähe ihrer eigenen Kinderstube eine eigene Familie gründen.