Abo-Ticket wird in den Sommerferien aufgewertet

An allen Wochenenden in den Sommerferien sind Kunden, die ein Abo-Ticket für Münster oder das Münsterland besitzen, in ganz NRW mobil.

Für die Aktion haben sich die NRW-Verkehrsverbünde WestfalenTarif, VRS, VRR und AVV zusammengetan.

„Sie können ohne weitere Kosten alle Nahverkehrszüge, Straßen-, U-Bahnen und Busse im gesamten Bundesland nutzen, zum Beispiel für eine Fahrt nach Köln, Düsseldorf, ins Sauerland oder nach Bielefeld”, teilten die Stadtwerke Münster am Donnerstag mit.

Von der Aktion profitiert der Abonnent nicht allein, denn für alle Abos gilt eine Mitnahmeregelung: So dürfen mit jedem Abo zwei Personen ab 15 Jahre sowie bis zu drei Kinder bis 14 Jahre an den NRW-Ferienwochenenden unterwegs sein. „Viele Münsteranerinnen und Münsteraner bleiben in den Sommerferien gezwungenermaßen zuhause und haben ihr Abo in den letzten Wochen weniger genutzt. Mit dem Bonus können sie in den Ferien nun NRW erkunden und dabei auch noch auf der gesamten Fahrt klimaschonend mit Bus und Bahn unterwegs sein“, sagt Frank Gäfgen, Geschäftsführer Mobilität der Stadtwerke.

Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass man auch jetzt noch ein Abo abschließen könne, das ab Juli gelte. Dazu sollte man die Abokarte am besten persönlich beim Kundenzentrum „mobilé” am Hauptbahnhof beantragen. Dort könne das Ticket in der Regel gleich ausgestellt und mitgenommen werden.