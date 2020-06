Die Stadt Lüdinghausen schafft derzeit die planungsrechtlichen Voraussetzungen, um eine neue DRK-Rettungswache an der Selmer Straße zwischen dem Stadtstannenwald und der Gärtnerei Thies in unmittelbarer Nähe der bisher vorhandenen Wache zu errichten (WN berichteten), informieren die Verantwortlichen in einem Pressebericht.

Um das Vorhaben zu realisieren, müssen der Flächennutzungsplan geändert und ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden. Bürgermeister Richard Borgmann hofft, dass der Kreis Coesfeld schon im Herbst 2021 mit dem Bau beginnen kann. „Deshalb die gebotene Eile bei der Schaffung von Planungsrecht“, heißt es weiter.

DRK-Rettungswache platzt aus allen Nähten

Zumal: Die Raum- und Erweiterungskapazitäten der bestehenden DRK-Rettungswache an der Selmer Straße sind erschöpft. Da die Anforderungen des Rettungsbedarfsplanes 2018 am aktuellen Standort nicht mehr erfüllt werden können, ist der Neubau der Rettungswache an einem anderen Standort notwendig.

Es bestehen außerdem Planungen, das Grundstück zusätzlich als Feuerwehrstandort zu nutzen. Zwar wurde den städtischen Verantwortlichen im letzten Brandschutzbedarfsplan bescheinigt, dass die Gebäude der Brandschützer gut positioniert seien und eine weitgehend flächendeckende Abdeckung aller Gebiete ermöglichten. So seien auch die Neubaugebiete Paterkamp und Höckenkamp innerhalb der Hilfsfrist erreichbar. Und somit sei zurzeit kein weiterer Standort erforderlich.

Die Zuständigen wollen laut Bericht jedoch die ihnen durch den Neubau der DRK-Rettungswache gebotenen Möglichkeiten nutzen, um mit der dortigen Stationierung von Feuerwehrfahrzeugen ihren Brandschutzbedarfsplan noch besser erfüllen zu können. Gespräche mit Vertretern vom Kreis laufen. „Es macht Sinn, die vom Kreis Coesfeld als auch von der Stadt Lüdinghausen geplanten Rettungsinfrastruktureinrichtungen miteinander zu verbinden“, betont Borgmann.

Neues Zuhause für Feuerwehrfahrzeuge