Ausgesperrte Schulkinder, abgesagte Zeugnisübergaben, stornierte Urlaubsreisen – der von der Landesregierung verfügte Lockdown wirbelt das Leben Zehntausender Menschen in den Kreisen Warendorf und Gütersloh durcheinander. Dabei scheint sich die Lage dort etwas zu entspannen.

Laut Robert Koch-Institut ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage im Kreis Gütersloh signifikant auf 192,8 gesunken. Am Dienstag betrug der Wert noch 270,2. Im Kreis Warendorf sank der Wert auf 50,4, zuvor lag er noch bei 66,2. Die für einen Lockdown festgelegte Grenze liegt bei 50. Insgesamt sind im Kreis Warendorf 214 Menschen akut am Virus infiziert – fünf mehr als im Tag zuvor. An vielen Teststellen im Kreis Warendorf bildeten sich gestern Schlangen, viele wollen sich noch vor dem Ferienstart testen lassen.

Absagen an Urlauber

Viele Menschen aus den betroffenen Kreisen sehen sich mit Absagen ihrer gebuchten Urlaubsreisen konfrontiert. In Österreich und Bayern zum Beispiel dürfen sie nur übernachten, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Einzelne Hotels wie zum Beispiel eine große Anlage auf Sylt ließen aber sogar dies nicht zu und kündigten die gebuchten Reisen. Niedersachsen und Rheinland-Pfalz forderte sogar alle Urlauber aus der betroffenen Region auf, das Land zu verlassen – es sei denn, man könne einen negativen Test vorweisen.

Das NRW-Gesundheitsministerium stellte klar darauf hin, dass alle Tests in den beiden vom Lockdown betroffenen Kreisen kostenlos sind. Durch Unterstützung der Bundeswehr wurden gestern an fünf Standorten neue Stellen eingerichtet.

Unmut dank Maskenpflicht

Die Uniklinik Münster verfügte einen Aufnahmestopp für Patienten aus den Kreisen Warendorf und Gütersloh, die nicht akut behandelt werden müssen. Dies entschied das UKM. Ausnahme: Die Patienten können einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen.

Für erheblichen Unmut in der Region sorgt weiter die erweiterte Maskenpflicht für alle, die aus dem Kreis Warendorf nach Münster kommen. Zudem beschwerten sich Dutzende Eltern, deren Kindern der Zutritt auf Schulgelände in der Stadt Münster verboten wurde. Zeugnisübergaben erleben diese Kinder nicht.