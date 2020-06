„Kultur-Räume in der Friedensstadt“

Nach dem Entscheid im Kulturausschuss am 17. Juni hat der Rat der Stadt Münster die Wahl der neuen Generalintendantin Dr. Katharina Kost-Tolmein bestätigt. Die bisherige Operndirektorin am Theater in Lübeck wird 2022 die Nachfolge von Dr. Ulrich Peters antreten. Im Interview mit unserer Zeitung äußert sich die studierte Pianistin und promovierte Musikwissenschaftlerin über ihre ersten prägenden Eindrücke aus Münster und über ihre kulturellen Pläne für die Stadt.

Der Rat hat ja am Mittwoch unter Corona-Bedingungen bis tief in die Nacht getagt. Wann kam die Nachricht aus Münster, dass Sie nun offiziell die neue Intendantin sind?

Dr. Katharina Kost-Tolmein: Donnerstag früh gegen 1 Uhr kam eine SMS von Stadträtin Cornelia Wilkens. Zwischendurch hatte sie schon geschrieben, dass es spät werde. Am Morgen hat Verwaltungsdirektorin Rita Feldmann die Nachricht schriftlich bestätigt.

Herzlichen Glückwunsch! Sie waren dieser Tage schon damit beschäftigt, im Theater Lübeck Kartons zu packen ...

Kost-Tolmein: Ich habe in der Tat am Dienstag schon meine Schlüssel und die Diensthandy-SIM-Karte zurückgegeben. Ich bin für die Kollegen immer noch erreichbar. Aber meine Amtsgeschäfte hier in Lübeck sind abgeschlossen.

Nun können Sie sich also intensiv auf Münster vorbereiten ...

Kost-Tolmein: Ich habe natürlich noch einige Projekte beruflicher und privater Natur, die anstehen. Aber zwei Jahre bis zum Dienstantritt 2022 in Münster sind eine gute Zeit zur Vorbereitung. Im Zentrum steht also Münster. Der Kalender füllt sich langsam mit Reiseplänen und möglichen Treffen in Münster.

Sie hatten 55 Mitbewerberinnen und Mitbewerber. Wie haben Sie sich durchgesetzt?

Kost-Tolmein: Das müssen Sie eigentlich die Gremien fragen, die die Auswahl getroffen haben. Ich habe im Grunde das getan, was notwendig ist, wenn man sich passioniert mit Theater beschäftigt. Ich habe die Stadt angeschaut, mir einen Eindruck verschafft: Welche Schwerpunkte liefert Münster, welche Aspekte liefert die Geschichte, welche räumlichen Möglichkeiten bieten Theater und Stadt, wie wirkt das Theater schon rein physisch im Raum? Aus all diesen Betrachtungen springt einen das an, was ja schon der mutige Theaterbau 1956 zum Ausdruck brachte. Es ging in Münster und im Theater doch offenbar immer und besonders damals nach dem zweiten Weltkrieg und dem Nationalsozialismus um ein dialogisches Prinzip und darum, Vergangenheit und Gegenwart miteinander zu verknüpfen; um die enge Verbindung der Menschen mit dem Theater und mit ihrer Stadt. Diesen Kulturraum Stadt möchte man als Theatermensch einfach bespielen. Ich war 2003 erstmals in Münster und habe mir die „Meistersinger“-Premiere unter Generalmusikdirektor Will Humburg mit dem Umzug zum Schloss und zum Prinzipalmarkt angeschaut. Das war sehr eindrucksvoll. Die Stadt Münster bringt einen auf Ideen und entfacht Begeisterung. Gerade die Geschichte mit dem Westfälischen Frieden, insbesondere der kunstvolle Verhandlungsprozess, der ihn ermöglicht hat, ist für mich von allgemein menschlichem Inter­esse. Münster hat in seiner Geschichte beispielhaft gezeigt, was Menschen in einer schwierigen Situation schaffen können. Hier entstand trotz größter Differenzen ein dauerhafter Frieden auf dem Verhandlungsweg, hier hat man in Europa erfunden, wie unterschiedliche Menschen und Staaten ohne Einheitsprinzip mit Kaiser und Papst doch eine Gemeinschaft bilden können.

Stand Münster jemals auf Ihrem Lebensplan?

Kost-Tolmein: Ich habe nie gesagt, dass ich mal unbedingt in Münster leben möchte. Es war in meiner Biografie vielmehr so, dass ich Aufgaben gesucht habe und ihnen gefolgt bin. Es gibt aber in der Tat verschiedene biografische Verbindungen familiärer Art, unter anderem einen Familienstrang mütterlicherseits, der ursprünglich von einem Hof im Münsterland stammt. Ich muss das mal in Ruhe familiengeschichtlich nacharbeiten. Insofern passt es besonders, dass mich mein Weg jetzt nach Münster und ins Münsterland führt. Das freut mich.

Ihr Abschied aus Lübeck ging nicht ganz geräuschlos vor sich, es gab personelle Wechsel und eine Spardebatte. Was bewog sie letztlich, dort die Reißleine zu ziehen?

Kost-Tolmein: Letztlich habe ich zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft abgewogen. Ich habe 15 Jahre lang am Theater Lübeck gearbeitet, das ist in der Theaterwelt eine lange Zeit. Nun werde ich 47 und für mich war klar, dass ich nicht bis zum Ende meiner Laufbahn dort bleiben werde. Ich habe in Lübeck mehrere Leitungswechsel miterlebt. Für Jahre war das „Ring“-Projekt zentral. Später, in meiner Amtszeit als Operndirektorin, habe ich sehr vielfältiges, mutiges und auch populäres Musiktheater gemacht. Dabei hing von Anfang an stets das Damoklesschwert von Spardebatten über dem Theater Lübeck. Das löste seit Jahrzehnten regelmäßig existenzielle Ängste am Lübecker Theater aus. Ich habe trotzdem viele Ziele erreicht. Es ging nun um die Abwägung, ob es möglich sein werde, in Lübeck noch einmal ein Sahnehäubchen draufzusetzen und einen runden Abschluss zu gestalten. Als nun auch noch der Geschäftsführende Theaterdirektor seinen Abschied ankündigte, kündigte sich eine Phase der Neuorientierung am Theater Lübeck an. Das schien mir ein guter Zeitpunkt für das Theater und mich, uns jeweils neu zu sortieren.

Sie sprachen den „Ring des Nibelungen“ an, den Sie mit dem Thema „Thomas Mann“ verknüpft haben. Das spartenübergreifende Projekt hieß „Wagner trifft Mann“. Können Sie uns dieses Projekt erklären?

Kost-Tolmein: Das war spartenübergreifend in dem Sinne, dass das Musiktheater den „Ring des Nibelungen“ und weitere Werke von Wagner und das Schauspiel Dramatisierungen von Romanen von Thomas Mann aufgeführt hat. Am Ende standen insgesamt acht Aufführungen in einem großen festivalähnlichen Zusammenhang, vier Mal Wagner, vier Mal Mann. Hinzu kamen Veranstaltungen, so etwa eine große Ausstellung im Buddenbrookhaus und Tagungen der Thomas-Mann-Gesellschaft. Für Münster strebe ich eine noch weitergehende Verknüpfung der Sparten mit inhaltlichen Gemeinsamkeiten und interdisziplinären Produktionen an. Ein Team habe ich schon im Kopf. Aber bevor ich da Namen nenne, will ich mit den künftigen Mitarbeitern persönlich sprechen. 2023 steht ein Jubiläumsjahr an, 375 Jahre Westfälischer Friede. Es bietet sich an, dass sich das Theater dann mit vielen anderen Kulturinstitutionen der Stadt in ein großes Boot setzt. Das sollte kulturell weit ausstrahlen.

Wie stellen Sie sich die personelle Konstellation in Münster vor, zumal Schauspieldirektor Frank Behnke ja 2021 das Haus verlässt?

Kost-Tolmein: Ich strebe bei der Neuformierung an, dass wir gute Teams bilden. Es wird auch wieder einen Schauspieldirektor geben, entsprechende Gespräche werde ich führen. Ich selber werde, ähnlich wie jetzt Dr. Ulrich Peters auch, die Musiktheatersparte leiten.

Wir befinden uns noch in der Corona-Zeit. Hoffen Sie, dass in zwei Jahren, wenn Sie als neue Generalintendantin antreten, alles vorbei ist, oder wird es Nachwirkungen geben?

Kost-Tolmein: Natürlich gibt es auf der einen Seite die generelle Befürchtung, dass die Welt mit so starken Belastungen nur schlecht zurechtkommt und dass Selbstverständliches plötzlich wegbricht. Ich habe zugleich die Hoffnung, dass die Kultur, auch wenn es schwierig wird, erhalten bleibt. Zumal man mit Kulturetats keine Haushalte retten kann. Aber natürlich sind alle, die mit Kultur zu tun haben, gerade besonders alarmiert. Die Kultur kann sich nicht von der Stadt und ihren Problemen abkoppeln, eine Stadt muss sich auch konsolidieren können. Aber das Theater ist wichtig für eine Gesellschaft, gerade, wenn es ihr nicht gut geht. Zwei Dinge haben wir in den vergangenen Monaten gelernt: Es gibt ein deutliches Ungleichgewicht zwischen den fest angestellten Akteuren im Theater einerseits und den Gästen und auch der freien Szene andererseits. Mit großer Freude habe ich wahrgenommen, dass es gerade auch in Münster die Tendenz gibt, die Gastakteure in den eigenen Verantwortungsbereich zu integrieren und mit ihnen fair umzugehen. Ein zweiter Aspekt: Theater hinken technologisch häufig hinterher. Da hat es jetzt einen enormen Schub gegeben. Einiges davon wird sich erhalten. So kann man eine Teamsitzung auch mal per Videokonferenz veranstalten, ohne dass alle Teilnehmer immer hin und her reisen. Auch die hartgesottenen Digitalisierungsgegner spüren plötzlich, dass das funktioniert.

In Münster waren Intendantenwechsel häufig mit der Erwartung von Sparmaßnahmen verbunden, auch mit der Debatte über Finanzformeln. Hat man Ihnen so etwas in den Vorstellungsrunden angedeutet?

Kost-Tolmein: Nein, ich habe keinen Anlass anzunehmen, dass es da größere Einschnitte geben muss oder geben wird. Also gehe ich davon aus, dass das Theater Münster mit dem jetzigen Bestand auch in die Zukunft geht.

Sie leben mit der Familie in Hamburg, sind zuletzt nach Lübeck gependelt. Wie wird das mit Münster funktionieren?

Kost-Tolmein: Ich werde natürlich nach Münster ziehen. Und meine Familie freut sich auch schon sehr auf das Theater und die fahrradfreundliche und schöne Stadt. Alles Weitere und die Einzelheiten klären wir im Dialog und multilateralen Verhandlungen.

Die Ferienzeit beginnt, was haben Sie nun vor?

Kost-Tolmein: Jetzt geht es einfach mal weg von allem. Ich fahre in die Berge – nach Kärnten.

Sie haben ja Klavier studiert. Werden wir Sie einmal in einem Klavierkonzert in Münster erleben?

Kost-Tolmein: Eher nicht. Weil ich da natürlich auch meinen Anspruch habe. In den letzten Jahren sind beim Theater für mich natürlich auch manche Dinge viel zu kurz gekommen. Vielleicht habe ich ja in den kommenden zwei Jahren mal wieder Gelegenheit, intensiver zu üben. Schauen wir mal …