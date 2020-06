Der Aderlass der katholischen Bistümer und Evangelischen Landeskirchen hat 2019 noch einmal deutlich zugenommen. Im Bistum Münster ist die Zahl der Kirchenaustritte danach auf einen historischen Höchststand gestiegen: 16 654 Katholiken erklärten ihren Austritt, das waren 5212 mehr als im Vorjahr. Bisher hatte es im Jahr 2014 mit 11 859 die höchste Zahl an Kirchenaustritten gegeben.

Der Trend zum Rückzug aus der Kirche macht allerdings auch vor der Evangelischen Landeskirche von Westfalen nicht halt. 20 702 Personen (2018: 15 960) erklärten im vergangenen Jahr ihren Austritt, das ist etwa ein Viertel mehr als im Vorjahr. Die Mitgliederzahl der Evangelischen Kirche von Westfalen sank 2019 gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Prozent auf 2 150 027. Der größte Faktor waren dabei allerdings die Todesfälle (35 075) deren Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent stieg.

Ursachen für Auszugstrend

Die aktuelle Katholikenzahl im Bistum Münster lag Ende 2019 bei 1,82 Millionen, das sind rund 30 000 weniger als ein Jahr zuvor, wobei ebenfalls demografische Faktoren durchschlagen. Münster ist hinter dem Erzbistum Köln das zweitgrößte Bistum in Deutschland, könnte aber Köln aufgrund der vergleichsweise hohen Geburtenzahlen in absehbarer Zeit als größtes Bistum ablösen.

Der Bischof von Münster, Dr. Felix Genn forscht nach Ursachen für den anhaltenden Auszugstrend: „Es hat sicherlich immer noch mit dem Bekanntwerden von Verbrechen sexuellen Missbrauchs und dem Umgang damit, vor allem mit den verletzten Personen, von Seiten der kirchlichen Verantwortungsträger zu tun. Außerdem stellt sich die Kirche in unserem Land angesichts der vielen Diskussionen um innerkirchliche Reformfragen sehr zerrissen und nicht in großer Einigkeit dar.“ Es gebe, so Genn, nur einen Weg aus der Krise: „Die Menschen müssen erfahren, dass wir als Christinnen und Christen gerne für sie da sind.“