Das Verlesen der Anklageschrift nimmt der Angeklagte äußerlich regungslos hin, direkt neben seiner Verteidigerin und hinter einer Plexiglaswand. Sie schützt ihn vor Corona, aber vermutlich nicht vor einer längeren Haftstrafe: In der Silvester-/Neujahrsnacht soll der Borkener seine 52-jährige frühere Lebenspartnerin in ihrer Wohnung in Borken umgebracht haben. Die Anklage lautet, wie berichtet, auf Totschlag.

Der Prozessbeginn am Freitag vor der Zweiten Großen Strafkammer am Landgericht Münster dauerte nach Verlesung der Anklageschrift nur zehn Minuten. Vier weitere Verhandlungstage sind angesetzt, der nächste am 17. Juli.

Mögliches Eifersuchtsdrama

Möglicherweise war es ein Eifersuchtsdrama, möglicherweise eine Tat im Vollrausch. Laut Staatsanwaltschaft stach der Beschuldigte 29 Mal auf die Frau ein, erst mit einem zwölf Zentimeter langen Küchenmesser. Als das verbogen war, nahm er ein zweites mit einer 24 Zentimeter langen Klinge. Die Mutter einer sechsjährigen Tochter, die zur Tatzeit in der Wohnung war, verstarb noch in ihrem Zuhause.

Eineinhalb Stunden nach der Tat wurde bei dem 59-Jährigen nach einer Blutprobe ein Alkoholwert von 2,05 Promille festgestellt. An die Tat selbst will sich der Angeklagte nicht erinnern: Er habe wegen des Alkohols einen „Filmriss“ gehabt. Laut Staatsanwaltschaft gibt es bisher keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Mann zur Tatzeit „vermindert schuldfähig“ gewesen sei.