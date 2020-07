Unfallhergang anhand des bisherigen Ermittlungsstandes:

Ein 55 Jahre alter Autofahrer aus Vreden hatte die Vennstraße aus Richtung Südlohn kommend in Richtung B 70 befahren und wollte nach rechts auf die B 70 in Richtung Vreden abbiegen. Er bremste dazu ab und fuhr dann in den Einmündungsbereich hinein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 57 Jahre alten Pedelecfahrerin, die rechts neben einem 59-jährigen Pedelecfahrer aus Vreden den Radweg der B70 aus Richtung Oeding kommend in Richtung Vreden befahren hatte. Die 57-Jährige fiel dadurch nach links gegen den 59-Jährigen. Dieser kam dadurch zu Fall und schlug mit dem Kopf auf die Fahrbahn auf.

Der schwer verletzte Vredener wurde mit einen Rettungshubschrauber ins Enscheder Klinikum geflogen. Die 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Stadtlohner Krankenhaus gebracht.