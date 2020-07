Zwei junge Ascheberger wurden am Sonntagabend bei einem Unfall auf der Herberner Straße schwer verletzt. Beide, so berichtet Polizeisprecherin Britta Venker auf WN-Anfrage, seien vom Kreisverkehr kommend in Richtung Herbern unterwegs gewesen. Ein 19-Jähriger beabsichtigte nach links in die Altefeldstraße abzubiegen. Das habe ein 24-Jähriger übersehen, der zum Überholen angesetzt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Auto des 24-Jährigen landete im Straßengraben. Die Freiwillige Feuerwehr Ascheberg wurde zur Unfallstelle gerufen, half beim Sichern des Bereichs und klemmte Batterien ab. Beide Fahrer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.