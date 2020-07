Unbekannte haben am Mittwochmorgen illegal Müll in Gronau entsorgt. Ein Zeuge beobachtete gegen 6.35 Uhr eine Person, die aus einem Lkw mehrere IBC-Tanks, Kanister und Müllsäcke lud. Der Tatort liegt zwischen der Alstätter Straße und dem Amtsvennweg, auf dem Wirtschaftsweg „Dornhagen“. Alarmierte Polizeibeamte trafen den Täter nicht mehr an. An dem in Richtung Amtsvennweg geflüchteten Fahrzeug hätten sich niederländische Kennzeichen befunden, gab der Zeuge an. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann davon ausgegangen werden, dass es sich um Flüssigkeiten mit einem Gesamtgewicht von circa fünf Tonnen und Müll aus einem illegalen Drogenlabor handelt. Die untere Wasserbehörde stellte die Gegenstände sicher. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 unter 02861 9000.