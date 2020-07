Der Unfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr. Die 64-Jährige aus Datteln, die in einer Gruppe von Radfahrern unterwegs war, stürzte offenbar auf die Straße und wurde von dem Fahrzeuggespann überrollt, das in gleicher Richtung fuhr. Trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau noch am Unfallort.

Die Fahrerin des Kia-SUV blieb unverletzt, stand aber unter einem schweren Schock. Das Pferd im Anhänger erlitt ersten veterinärmedizinischen Untersuchungen zufolge ebenfalls keine Verletzungen.

Insgesamt sieben Notfallseelsorger und der sozialpsychiatrische Dienst des Kreises Warendorf waren an der Unglücksstelle im Einsatz, um sich um die Beteiligten zu kümmern. Auch mehrere Augenzeugen des Vorfalls, die nicht zu der Radlergruppe gehört hatten, wurden betreut.

Hinweis: In einer ersten Version dieses Berichts war davon die Rede, dass der Pkw in die Radlergruppe gefahren sei. Wir haben die Informationen korrigiert.